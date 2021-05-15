Валентино Росси стал владельцем одной из команд MotoGP
22:02
Многократный чемпион мира по мотогонкам Валентино России стал владельцем выступающей в MotoGP команды Esponsorama (также известной как Avintia), сообщает сайт The Race.
В этом сезоне одним из пилотов Esponsorama стал Лука Марини — сводный брат Росси и воспитанник гоночной академии VR46. Место для Марини было выкуплено при участии его родственника.
А в конце апреля саудовская топливная компания Aramco объявила, что станет титульным спонсором проекта VR46 в MotoGP.
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