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Валентино Росси стал владельцем одной из команд MotoGP

22:02
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Многократный чемпион мира по мотогонкам Валентино России стал владельцем выступающей в MotoGP команды Esponsorama (также известной как Avintia), сообщает сайт The Race.

В этом сезоне одним из пилотов Esponsorama стал Лука Марини — сводный брат Росси и воспитанник гоночной академии VR46. Место для Марини было выкуплено при участии его родственника.

А в конце апреля саудовская топливная компания Aramco объявила, что станет титульным спонсором проекта VR46 в MotoGP.

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