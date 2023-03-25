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Сегодня, 16:23

Пол Эспаргаро получил травмы на тренировке этапа MotoGP в Португалии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пол Эспаргаро.
Фото Global Look Press

Пилот GasGas Factory Racing Tech3 Пол Эспаргаро попал в аварию во второй тренировке на «Гран-при Португалии» на трассе «Алгарве».

Переднее колесо мотоцикла KTM ушло в занос в десятом повороте, выбросив гонщика из седла на скорости 140 км/ч. Пилот вылетел в гравийную ловушку, после чего он ударился барьер из покрышек. Мотоцикл не задел гонщика. Испанец остался в сознании, но встать не смог. Прибывшие на место аварии медики оказали ему первую помощь, после чего погрузили его в машину скорой помощи и отвезли в медицинский центр, а затем доставили на вертолете в больницу в соседнем Фаро.

После обследования в госпитале выяснилось, что Пол Эспаргаро получил ушиб легкого, перелом челюсти и перелом спинного позвонка. С такими травмами речи об участии в гонке не идет, а кроме того испанца не выписали из больницы. Гонщик продолжает находиться под наблюдением специалистов.

«Гран-при Португалии» станет первым этапом в 75 сезоне MotoGP. Спринтерская гонка пройдет 25 марта. Начало — в 18:00 по мск. Основная гонка пройдет 26 марта в 16:00 по мск.

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