СМП РСКГ на «Игора Драйв»: 10 гонок, суперкары и отдых для семьи
Десять зрелищных гонок, 500-сильные суперкары, сражение «Лады» с иномарками и бескомпромиссная борьбы российских и европейских чемпионов — все это увидят болельщики петербуржского этапа Российской серии кольцевых гонок.
Сто пилотов из разных регионов страны выступают в семи разных классах.
Среди них — зачет суперкаров SMP GT4 Russia, в котором сражаются сверхмощные Mercedes-AMG, BMW, Porsche и KTM. И международный класс Туринг, известный зарубежным поклонникам как TCR Russia: в нем 360-сильные LADA Vesta спорят с Hyundai i30 N, и Audi RS3. Самый массовый — объединенный заезд классов Туринг-Лайт и S1600, где представлены компактные автомобили мощностью 150-170 л.с. Самый экзотичный — зачет Спортпрототип CN: такие автомобили на дороге не встретишь! Ну а самый молодежный — юниорское первенство СМП РСКГ для подростков, у которых даже нет водительских удостоверений.
Жителям Северной столицы и Ленинградской области будет за кого поболеть: среди участников немало представителей региона, которые борются за высшие награды в чемпионате и Кубке России.
А в перерывах между динамичными, получасовыми заездами зрители найдут развлечения на любой вкус и возраст. Взрослые и дети смогут попробовать силы в виртуальных гонках и заездах на радиоуправляемых моделях и поучаствуют в викторинах и розыгрышах призов от организаторов и партнеров СМП РСКГ.
Автодром мирового уровня «Игора Драйв» расположен в Ленинградской области на 5-м километре Новоприозерского шоссе — всего в полусотне километров от Санкт-Петербурга. Добраться до него можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте — на автобусе №960 от станции метро «Парнас».
РАСПИСАНИЕ 3 ЭТАПА СМП РСКГ
Суббота, 24 июля
12:10-15:20 — Все классы — Квалификации
16:00-16:25 Спортпрототип — CN — Гонка 1
16:50-17:10 S1600 — Юниор — Гонка 1
17:35-18:00 Спортпрототип — CN Гонка 2
18:25-18:50 S1600 — Юниор — Гонка 2
Воскресенье, 25 июля
09:30 — 10:00 Туринг-Лайт, S1600 — Гонка 1
10:35 — 11:05 SMP GT4 Russia — Гонка 1
11:45 — 12:15 Туринг, Супер-продакшн — Гонка 1
13:50 — 14:25 Туринг-Лайт, S1600 — Гонка 2
15:00 — 15:35 SMP GT4 Russia — Гонка 2
16:15 — 16:50 Туринг, Супер-продакшн — Гонка 2
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