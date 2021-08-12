Пилот программы SMP Racing Ирина Сидоркова рассказала о своем выступлении в W - Series и диванных экспертах

Российская гонщица Ирина Сидоркова в этом сезоне представляет Россию в женской W-Series, которая входит в программу уик-эндов «Формулы-1», и в первых четырех гонках уже успела подняться на подиум. За плечами у 18-летней девушки — битвы против мужчин в «Формуле-4» и азиатской «Формуле-3».

Перед тем как отправиться на следующие этапы в Бельгию, Сидоркова рассказала корреспондентам «СЭ», каково пробиваться в автогонках без огромных «родительских бюджетов» и как обрести верных фанатов в Мексике и Бразилии.

— Как относитесь к тому, что W-Series называют жалкой пародией региональной «Формулы-3»?

— Так в основном говорят «диванные эксперты» — те, кто гонки знает только из интернета и телевизора. Люди, которые проехали хотя бы одну гоночную серию, такого не скажут. Это полноценная мировая серия, в которой участвуют лучшие гонщицы мира. Главное отличие W-Series от других серий — отобранные в нее участницы получают полную финансовую поддержку. Серия оплачивает все расходы «от дверей до дверей», при этом еще и призовой фонд 1,5 миллиона долларов. Где еще есть такие условия?

Поэтому, когда некоторые пилоты с «родительскими бюджетами» говорят, что лучше ехать не тут, а там, хочется напомнить таким людям, что не все рождаются в семьях с родителями-миллионерами. Так, участие во FRECA стоит до 1 миллиона долларов — я могу ошибаться в цифрах, но не в их порядке. А тем, кто начинает сравнивать результаты машин FRECA и W-Series на одинаковых трассах, хочется пожелать внимательнее изучить технические данные машин. Там и колеса разные, и двигатели, и другие нюансы. W-Series — это топовая мировая лига для девушек. Точка.

— С какими сложностями сталкиваются молодые пилотессы W-Series вне трассы?

— Каких-то особенных сложностей нет. Определенный хейт в соцсетях. Почему-то особенно этим славятся наши соцсети. Тут я даже завидую девочкам из других стран — насколько сильную эмоциональную поддержку они получают в случае неудач. Но, во-первых, это не относится к моим болельщикам — они самые суперские и в горе, и в радости. А во-вторых, я просто не замечаю хейт. Мне все равно, а непотребности, неадекватность и буллинг в своих сетях сразу блокирую. Для меня имеет значение исключительно мнение специалистов и моих наставников.

Кстати, очень приятно было на днях получить в личку письмо от Вальтери Боттаса со словами поддержки. Вот когда мои наставники говорят, что я тут совсем «ни гу-гу», это меня очень расстраивает. Я делаю выводы и начинаю еще больше пахать в соответствии с моими возможностями. К сожалению, они у меня ограниченные в плане бюджета. Что касается бытовых моментов, то можно, пожалуй, отметить, что автодромы строят все же больше для мужчин. Некоторые особенности женского организма проектировщики пока в расчет берут весьма ограниченно. Но это тоже можно пережить!

Не дадим легкой жизни старшим девочкам

— Как повлияла отмена W-Series в 2020 году на ваш гоночный скилл?

— Любая пауза в гоночной практике и невозможность проводить время на трассе и за рулем негативно отражается на гонщике. Бюджета не было совсем, и только в последний момент я успела заскочить в серию РСКГ. Но, так как мы не готовились к этому, машину собирали практически в последние дни, то я скорее боролась с обстоятельствами, чем оттачивала свое мастерство. Кроме того, в РСКГ я ездила по домашним трассам и на переднем приводе, так что это никак нельзя назвать подготовкой к W-Series.

— Расскажите о своей подготовке к женской серии.

— Когда была образована W-Series, встал вопрос об участии в ней российского пилота. В этот момент программа развития российского автоспорта SMP Racing предложила мне свою поддержку. Участвовать в мировой женской серии для меня всегда было мечтой, поэтому я, конечно, с огромной благодарностью приняла эту помощь. Мы начали подготовку. Благодаря SMP Racing и лично Борису Ротенбергу я проехала сначала «Формулу-4» чемпионата Испании, а затем «Формулу-4 SMP» в России в 2019 году. А в 2021-м получила возможность ознакомиться с машиной «Формулы-3» в азиатском чемпионате. Благодаря этому я смогла попасть в W-Series и теперь представляю в ней нашу страну.

— Как вы отнеслись к тому, что вашим товарищем по команде стала 19-летняя испанка Нереа Марти? Ведь вы обе — самые юные гонщицы W-Series.

— Мы знакомы с Нереа с «Ф-4». Выступали вместе в Испании. У нас прекрасные отношения, и я с огромным уважением отношусь к моей сокоманднице. Молодые не всегда значит неопытные. Я за рулем 10 лет. Да, мне не хватает опыта выступления на мировых трассах. Я там не была никогда, и ряд особенностей мне приходится изучать «на ходу». Ведь на трассах, где я выступала, такого не было. Но у нас есть знания и понимание процессов, так что мы не дадим легкой жизни старшим девочкам! Академия — это новая программа от W-Series для самых молодых пилотов. Нам гарантирован контракт на два года. Для остальных девушек обязательно попадание в топ-12, чтобы остаться на следующий сезон.

Самое глупая вещь перед гонкой — не спать

— Почему вы выступаете на машине под номером 51? Вам его присвоили или вы его сами выбирали?

— В картинге я выступала под номером 62. В «кузовах» — под номером 5. Но номер 5 в W-Series в момент моего прихода был уже занят. Пришлось выбирать из свободных. И мы решили продвигать свое лого. 51 по начертанию похоже на SI, то есть Sidorkova Irina. Как мне кажется, болельщикам понравилось! По крайней мере первая партия моих футболок и худи с моим лого разлетелась за несколько дней! У меня очень много болельщиков в Мексике и Бразилии, даже фан-клубы есть. Так вот там даже появился хештег #SI51Army. Мне нравится, ведь это напоминает о нашей великой хоккейной команде Red Army.

— Ваш отец говорит, что для хороших показателей следует заниматься пять раз в неделю минимум.

— Я занимаюсь порой и чаще. Сейчас два дня в неделю — симулятор, а четыре дня — зал и кардио. Когда появляется возможность тренироваться за рулем, готова тренироваться восемь дней в неделю.

— Знакомы с нашими пилотами Никитой Мазепиным, Робертом Шварцманом, Александром Смоляром?

— С Никитой знакома только заочно. Безусловно, слежу и поддерживаю. С Робертом и Сашей у нас хорошие отношения. Со Шварцманом часто ради развлечения вместе гоняли в картинге и на автодроме в Шушарах, а Смоляр пару раз выступал в качестве моего наставника. Жаль, что не часто — у него самого очень насыщенное расписание!

— Что вас больше всего удивляло в гонщиках?

— У меня есть кумиры среди мировых пилотов. Например, для меня примером всегда была американка Даника Патрик. Она близка мне и по духу, и, так сказать, по внешним данным, поэтому я с детства ориентировалась на нее.

— Какую самую безумную вещь приходилось делать в ночь перед гонкой?

— Безумную? Никакую. Самое глупая вещь перед гонкой — не спать.

Ангелина Коляда, Вероника Ротенберг