СМП РСКГ: большой гид по сезону-2021

Во всех семи классах Российской серии кольцевых гонок дебютанты бросят вызов старожилам. Пресс-служба лиги рассказывает о новом сезоне. А «СЭ» на своем канале в YouTube будет показывать гонки весь сезон.

15 мая стартует новый сезон Российской серии кольцевых гонок. Восьмой год подряд чемпионат и Кубок и страны пройдут под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing.

Уже сейчас очевидно, что борьба за высшие автоспортивные награды будет необычайно острой. Ведь к постоянным участникам СМП РСКГ в этом году присоединятся дебютанты — не только начинающие пилоты, но и уже добившиеся громких успехов в других дисциплинах.

Новый сезон обещает стать еще более жарким.

Туринг: еще два чемпиона Европы

В премьер-классе СМП РСКГ удивить достижениями трудно. Алексей Дудукало выступал в чемпионате мира FIA WTCC, Дмитрий Брагин — обладатель кольцевого Кубка Европы FIA ETCC, Кирилл Ладыгин — двукратный победитель Европейской серии Ле-Ман и бронзовый призер марафона «24 часа Ле-Мана». И это не говоря уже о множестве побед на российской арене!

Кроме них внушительным набором титулов обладают Михаил Митяев, Павел Кальманович, Григорий Бурлуцкий, Иван Лукашевич и Андрей Масленников, в последние годы обосновавшиеся в Туринге.

Айдар Нуриев — чемпион Европы по ралли-кроссу — прекрасно знаком поклонникам СМП РСКГ по участию в классах Национальный (где в 2017 году он взял Кубок России) и Туринг-лайт, но в самом престижном зачете выступит впервые. Его оружием станет Audi RS3 LMS в цветах Innostage-AG Team.

Абсолютным дебютантом СМП РСКГ станет 21-летний Матвей Фуражкин, который уже успел стать чемпионом Европы по автокроссу. Теперь ему придется осваиваться в кольце за рулем Audi RS3 LMS команды Carville Racing.

Также интересно будет следить за успехами Егора Фокина. Он не новичок в Российской серии: в прошлом сезоне выиграл первенство России в классе S1600 юниор, а теперь переходит сразу в топовую категорию отечественного кольца.

В чемпионате будут бороться опытные пилоты с дебютантами.

SMP GT4 Russia: Германия против Австрии

В зачете суперкаров фаворитами остаются действующий обладатель Кубка РАФ Денис Ременяко, Сергей Столяров и Антон Немкин, которые уже выступали в СМП РСКГ. И все они верны немецким автомобилям Mercedes-AMG GT4. Также болид с трехлучевой звездой выбрал Вадим Мещеряков (кольцевую карьеру он начинал еще в Кубке LADA дюжину лет назад).

Дебютанты Российской серии Андрей Кремлев и Андрей Солуковцев — приверженцы Porsche 718 Cayman. И еще один немецкий автомобиль, BMW M4, выведет на старт Марат Хайров, также впервые заявившийся в СМП РСКГ.

А вот Александр Масленников, давний участник российского кольца, снова будет удивлять зрителей эффектным KTM X-Bow австрийского происхождения.

Регулярно будут битвы суперкаров.

Супер-продакшн: смешать, не взбалтывать

Едва ли не половина пилотов из числа заявленных впервые выступят в этом зачете. Из старожилов можно отметить призеров класса Вадима Антипова и Андрея Петухова.

Максим Чернев — опытнейший пилот (только в этом зачете он дважды завоевывал Кубок России), но последние сезоны присутствовал на этапах то как тренер, то как судья. И вот теперь он вновь выйдет на старт — но не на привычном купе Subaru BRZ, а на седане LADA Vesta 1.6T команды LECAR.

А вот новичок Александр Батов будет выступать как раз на «Субару» за Sofit Racing Team — на ней он стартовал только раз, на заключительном этапе СМП РСКГ-2021. Еще один нижегородец, Сергей Щеголев, после нескольких сезонов в S1600 пересядет на «Ладу Гранту» класса Супер-продакшн.

Игорь Самсонов, после подиумов в классах S1600 и Туринг-лайт бравший паузу, теперь попробует силы за рулем Honda Civic.

А самым интригующим обещает стать дебют Юрия Аршанского. Он пробовал силы на одном из этапов СМП РСКГ-2015, но успехов не добился — зато потом проявил себя как отличный раллист. А теперь будет сражаться за рулем Honda Civic команды «Нева Моторспорт».

Смогут ли фавориты подтвердить ожидания?

Туринг-лайт: картинговое послевкусие

Помимо титулованного Владимира Череваня, Артема Фридмана и Александра Сальникова, вот уже несколько лет выступающих в этом зачете, в этом зачете выступят чемпионы России по картингу Леонид Панфилов и Иван Чубаров. Первый дебютировал в кольце в прошлом году и сразу завоевал вице-чемпионский титул в Туринг-лайте, второй после картинговой программы LADA Sport ROSNEFT получил место в команде AKHMAT Racing Team и провел сезон 2019 года в Туринге.

У Петра Плотникова также богатое картинговое прошлое — в кольцо он пришел в статусе призера Кубка России в классе Мини. Два года назад он стал лучшим в юниорском первенстве СМП РСКГ, в прошлом сезоне победил в S1600, и теперь готов сразиться за чемпионский титул в новом классе.

Адреналин всем зрителям гарантирован.

S1600: сплошные сюрпризы

И все же последовательная карьера в автоспорте — оптимальный вариант. Поэтому Джабраил Ахмадов и Никита Дубинин, прошлогодние конкуренты по юниорскому зачету, продолжат сражение в классе S1600. Да и Рустам Фатхутдинов, «прыгнувший» было из молодежного первенства сразу в Туринг, решил этот сезон провести в знакомой компании.

Будут в этом сезоне и другие «возвращенцы». Например, титулованный Михаил Грачев — многократный чемпион России и победитель гонок TCR International Series — поедет на LADA Granta за AKHMAT Racing Team. А Виталий Ларионов, когда-то ездивший в Туринг-лайте и в Супер-продакшн, вернется в кольцо в составе Академии ралли за рулем седана Volkswagen Polo.

И по-прежнему в числе фаворитов остаются многократные победители разных соревнований — Борис Шульмейстер, Михаил Симонов и Василий Кораблев. Что характерно, все они выбрали хэтчбеки Kia Rio.

Все трансляции будут доступны на сайте "СЭ".

S1600 юниор: непростое начало

В молодежном зачете самым опытным является Артемий Першин, который в СМП РСКГ-2019 был одним из фаворитов и закончил год с бронзовой наградой. Впрочем, Артем Антонов, дебютировавший в кольце только в середине прошлого сезона, под занавес поднялся на подиум одной из гонок — и наверняка постарается реализовать свой потенциал в этом году.

А среди дебютантов обращает на себя внимание Марк Мецкер — его отец, Евгений, выступал в классе S1600, теперь поедет в Туринге, а сына определил в юниорское первенство.

Старт сезона - 15 мая.

Спортпрототип CN: битва шорткатов

Класс открыт для разных прототипов, однако большинство пилотов выступает на модели Shortcut — российской интерпретации культового Lotus 7. Из фаворитов прошлого сезона можно выделить Татьяну Добрынину, добывшую бронзовую награду Кубка РАФ, и ее ближайших соперников — Артема Викторова, Степана Крумилова и Ивана Пугачева. Но, возможно, им сможет просить вызов кто-то из новичков — пока соотношение опытных пилотов и дебютантов примерно одинаково.

Выяснится это совсем скоро: первый этап на «Смоленском кольце» пройдет 15 и 16 мая.

Календарь СМП РСКГ-2021

1. 15.05-16.05.2021 Смоленское кольцо

2. 19.06-20.06.2021 Нижегородское кольцо

3. 24.07-25.07.2021 Игора Драйв

4. 21.08-22.08.2021 Moscow Raceway

5. 11.09-12.09.2021 Kazan Ring

6. 08.10-09.10.2021 Крепость Грозная (10.10.2021 — АХМАТ Рейс)

7. 30.10-31.10.2021 Сочи Автодром

Справка:

SMP Racing — программа развития российского автоспорта, стартовавшая в 2013 году по инициативе Бориса Ротенберга. Пилоты SMP Racing выступают в крупнейших европейских и мировых гоночных сериях, побеждают в престижных соревнованиях. Программа охватывает все ступени карьерной лестницы гонщика — от картинга до ведущих кузовных и формульных чемпионатов. Специалисты SMP Racing готовят пилотов по специальным программам, обучая не только пилотированию серьезной гоночной техники, но и работе с инженерами и механиками, общению с прессой и другим навыкам, необходимым профессиональному гонщику. SMP Racing оказывает поддержку российским чемпионатам в шоссейно-кольцевых гонках, дрэг-рейсинге, картинге.



Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) — официальное название чемпионата, Кубка и первенства России, а также Кубка РАФ по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2020 года к традиционным классам Туринг, Туринг-лайт, Супер-продакшн, а также Национальный и Национальный юниор (ныне — S1600 и S1600 юниор) добавились классы S2000, Спортпрототип CN и Грантуризм GT. Зачет Туринг — один из сильнейших чемпионатов, проводимых по правилам TCR, и имеет интернациональный статус FIA. Технические требования класса Грантуризм GT по договоренности с международным промоутером SRO идентичны принятым в GT4 European Series.