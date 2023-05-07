«За год состоялось более 200 часов психологических сессий». Как помогают отстраненным спортсменам

Рассказывает директор благотворительного фонда Никиты Мазепина.

В конце апреля исполнился год со дня создания благотворительного фонда «Мы выступаем как один» экс-пилота «Хаас» Никиты Мазепина, цель которого — поддержка спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам. О специфике работы с атлетами в новых реалиях, открытом письме Томасу Баху и первых успехах «СЭ» рассказала генеральный директор фонда Елена Руфова.

Наши подопечные проходят обучение по разным специализациям

— Прошел год с момента появления фонда. Каковы были цели его создания?

— Идея принадлежит Никите Мазепину. Перед началом сезона-2022 команда «Хаас» расторгла с ним контракт по причине, не связанной со спортом. С подобной проблемой отстранения по неспортивным причинам столкнулись тысячи спортсменов, и перед ними встал вопрос: остаться в спорте или сменить сферу деятельности, а если сменить, что для этого нужно сделать?

Мы поставили для себя три цели. Оказать поддержку каждому отстраненному спортсмену, обратившемуся в наш фонд. А также стать центром поддержки — информационным и консультационным. И сформировать международное сообщество — единомышленников, разделяющих мнение, что спорт должен оставаться нейтральным, открытым и дружественным пространством для спортсменов всех стран. Мы помогаем подопечным решать эти вопросы. Результаты есть. Об этом много говорили спортсмены 25 апреля на слете по итогам первого года работы фонда.

Елена Руфова. Пресс-служба «Мы выступаем как один»

— Есть случаи, которыми вы гордитесь?

— Из-за политики персональных данных мы не можем называть конкретные имена, но я отмечу кейсы, которые, как мне кажется, помогли спортсменам легче пройти период отстранения. Один из подопечных фонда, член паралимпийской сборной, осваивает основы спортивного менеджмента и планирует развивать карьеру в этом направлении. Еще один пример: лыжница сборной России проходит курсы по программированию, после завершения спортивной карьеры переходит в IT -сферу. Спортсменка из спорта для слепых, окончив благодаря фонду курсы массажа, начинает работу профессиональным массажистом.

— Что удалось по итогам прошедшего года, что нет? Какие были сложности?

— Говорить об итогах лучше в разрезе наших четырех направлений: юридическая и психологическая поддержка подопечных, содействие в профориентации и получении высшего или специального образования. Нам удалось сформировать партнерское сообщество среди экспертов, профессионалов и единомышленников. У фонда подписаны соглашения с 14 партнерами, большая часть из них — из сферы образования. На данный момент мы работаем с 57 спортсменами, которые обратились в фонд. В последнее время обращений становится все больше. Цифра 57 — это лишь те, с кем уже подписаны документы.

Спортивный психолог помогает подопечным разобраться в себе и найти мотивацию. За год спортсмены прошли более 200 часов психологических сессий. Юристы дают правовую оценку. Согласитесь, спортивное право имеет свою специфику. В области профориентации поддержку получили 13 человек. 26 подопечных проходят или завершили обучение по 17 специализациям — от иностранного языка до 3 D -моделирования. Деятельность фонда нашла поддержку со стороны спортивных федераций России и Белоруссии. Например, недавно подписали соглашение с Всероссийской федерацией легкой атлетики, ранее начали сотрудничество с Белорусской теннисной федерацией.

Елена Руфова, Никита Мазепин и председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко. Пресс-служба «Мы выступаем как один»

Были ли трудности? Конечно, особенно вначале, ведь нас не знали. Конечно, хотелось бы сделать больше. Я себя спрашиваю: 57 спортсменов — это много или нет? Но ведь это — элита российского спорта, участники и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в разных видах спорта, они продолжают тренироваться, выступать и брать золото и серебро на чемпионатах России.

— Почему столько внимания уделяется образовательным проектам?

— Большинство спортсменов международного уровня пришли в спорт в детстве, они посвящают спорту все свое время и силы, всю спортивную жизнь идут к заветной цели — победе на Олимпийских играх. Казалось, вот оно — уже скоро, и вдруг — отстранение. Это сильнейший психологический шок: мы все понимаем, что означают для спортсмена время и возраст. Работа с психологом помогает пройти этот момент с минимальными потерями, найти мотивацию, силы принять решение и двигаться дальше.

Для профессиональных спортсменов, которые заканчивают спортивную карьеру в силу объективных или иных причин, важно найти себя в новом качестве — в спорте или вне спорта. Мы тщательно анализировали образовательные и карьерные запросы подопечных фонда и сделали вывод, что большинство из них после завершения карьеры не планирует оставлять сферу спорта. Они видят себя в качестве спортивных менеджеров. Многие думают об открытии своего дела.

С другой стороны, чтобы стать успешным управленцем в спортивной сфере, недостаточно быть хорошим спортсменом и понимать изнутри специфику спорта. Нужны знания в области корпоративного управления, спортивного менеджмента и маркетинга, управления персоналом, правовых основ предпринимательской деятельности. Этому надо учиться. Все понимают, что у спортсменов высокого уровня напряженный график тренировок и соревнований, который часто не позволяет совмещать карьеру с получением образования.

Поэтому по инициативе фонда совместно с факультетом глобальных процессов МГУ специально для подопечных была разработана программа дополнительного образования «Менеджмент и маркетинг в спорте». Курс построен так, что даже действующие спортсмены могут его пройти, распределяя свое время между тренировками, сборами и учебой. Заниматься можно как в очном, так и дистанционном формате, занятия проходят по субботам. Курс стартовал в конце апреля 2023 года, считаю это важным достижением нашей работы.

Никита Мазепин, декан факультета глобальных процессов Илья Ильин, Елена Руфова. Пресс-служба «Мы выступаем как один»

Продолжим формировать среду единомышленников в России и за рубежом

— Каковы источники финансирования фонда?

— По мере развития деятельности — а мы всегда и везде активно рассказывали о направлениях работы фонда, его целях и принципах — нашлось немало благотворителей и партнеров, которые откликнулись на проблему российских спортсменов и оказали существенную поддержку.

— Я правильно понял, что одним из партнеров выступил бывший спонсор команды «Хаас» компания «Уралкалий»?

— От «Уралкалия» мы не получали никаких средств.

— Как выбирается мера поддержки для того или иного спортсмена?

— Каждый раз индивидуально. Бывает, спортсмен обращается с одним запросом, например помощь в трудоустройстве, а после проработки темы выясняется, что ему требуется получить новые или улучшить свои навыки в конкретной области. Тогда подбирается программа дополнительного или высшего образования — в самых разных областях, будь то IT , SMM или нейропсихология.

— Имеет ли смысл обращаться в фонд спортсменам, планирующим продолжать спортивную карьеру?

— Да. Фонд как раз помогает действующим спортсменам, которые находятся в фазе активных тренировок и выступлений.

Елена Руфова и министр спорта Олег Матыцин. Пресс-служба «Мы выступаем как один»

— Как вы относитесь к ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований?

— Мы внимательно следим за международной спортивной повесткой и надеемся, что наши спортсмены вернутся на международную арену без каких-либо условий, выходящих за рамки Олимпийской хартии и антидопинговых требований. Мы видим, что все больше представителей международного спортивного сообщества высказывается в поддержку уровня международных соревнований, которые в отсутствие сильнейших спортсменов становятся менее зрелищными и конкурентоспособными как для болельщиков, так и для самих спортсменов. Фонд разделяет позицию, что на участие в международных соревнованиях спортсмена или команды должны влиять исключительно спортивные достижения и результаты, которую мы изложили в открытом письме на имя президента МОК Томаса Баха.

— Поделитесь своими планами на будущее?