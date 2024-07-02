Мазепин надеется, что скоро российским спортсменам снимут ограничения

Бывший участник «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин заявил, что российские спортсмены не должны попадать под санкции и должны занять свои законные места в спортивном сообществе.

20 марта Европейский суд юстиции принял решение отменить санкции Евросоюза в отношении Мазепина. Решение об отмене санкций вступило в силу 30 мая.

«Я рад, что Евросоюз признал, что спортсмены, такие как я, не имеющие отношения к политике, не должны попадать под санкции. Надеюсь, что все спортсмены, кто сегодня не допущен к международным соревнованиям из-за геополитических причин, смогут снова занять свои законные места в спортивном сообществе», — приводит слова Мазепина ТАСС.