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Сотников: «Николаеву непросто руководить «КАМАЗ-мастер», но я за него спокоен»

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Двукратный победитель «Дакара» Дмитрий Сотников заявил, что пятикратному победителю ралли-марафона «Дакар» Эдуарду Николаеву непросто руководить командой «КАМАЗ-мастер».

«Он не так давно начал руководить, для него это непросто, но он прекрасно знает специфику нашего дела и что нужно сделать для победы. Я за него спокоен, он знает, как эти победы куются, сам побеждал как пилот и член экипажа. Конечно, со своей стороны мы будем ему помогать, потому что мы много лет провели вместе, и нам надо оправдывать доверие болельщиков», — приводит слова сотникова ТАСС.

Николаев возглавил команду в ноябре 2023 года, сменив на этом посту семикратного победителя «Дакара» Владимира Чагина, который руководил коллективом с 2012 года.

Источник: ТАСС
КАМАЗ-мастер
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