Экипаж «Феррари» второй год подряд стал победителем «24 часа Ле-Мана»

Экипаж «Феррари» №50 выиграл гоночный марафон «24 часа Ле-Мана» в классе «гиперкары». В составе команды выступили итальянец Антонио Фуоко, испанец Мигель Молина и датчанин Никлас Нильсен.

Второе место заняла «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси, Хосе Мария Лопес, Ник де Врис). Третьей финишировала «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Коладо и Антонио Джовинацци).

Экипаж «Ламборгини» №63, за который под нейтральным флагом выступал россиянин Даниил Квят, занял 10-е место. В марафоне также принимал участие российско-израильский пилот Роберт Шварцман на гиперкаре «Феррари» AF Corse №83. Машина Шварцмана сломалась за четыре часа до финиша. Экипаж сошел с дистанции и не смог продолжить борьбу за высокие места.

В зачете LMP2 победу одержал британский коллектив «Юнайтед Автоспорт» в составе американцев Биджоя Гарга и Нолана Сигела и британца Оливера Джарвиса.

Ночью во время марафона несколько раз начинался сильный дождь. По этой причине пелотон был вынужден больше четырех часов ездить за сейфти-каром.