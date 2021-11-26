Путь длиной в три десятилетия финиширует уже в эти выходные.

Предстоящий финал мирового первенства WTCR на «Сочи Автодроме» оказался крайне богат на события. Именно российский этап, попавший в расписание топового турнира по турингу лишь в конце августа, волею судьбы (а точнее пандемии) увидит развязку чемпионской интриги этого сезона. Но и без борьбы за титул с участием сразу шести претендентов уик-энд обещает много интересного: это и гостевое выступление LADA ROSNEFT с действующим триумфатором РСКГ Кириллом Ладыгиным в составе, и прощальная гонка маэстро Габриэле Тарквини, сыгравшего заметную роль в российском и мировом автоспорте.

«У каждой истории должен быть конец. Моя была невероятной — большое приключение, которое началось, когда я был мальчишкой, а теперь мне почти шестьдесят лет, и я чувствую, как же мне повезло. Это честь сражаться с совсем молодыми гонщиками на самом высоком уровне в туринге. И я сражался до последней гонки!» — заявил Тарквини сразу после окончания домашней для себя гонки в Адрии. На предпоследнем этапе сезона-2021 итальянец действительно провел впечатляющий прорыв с 12-го стартового места в пятерку лучших, оставив позади пилотов, годящихся ему в сыновья, после чего объявил о завершении карьеры.

До заслуженного отдыха Габриэле остается еще два старта, которые в это воскресенье примет сочинская трасса. За почти тридцатилетний путь в автоспорте Тарквини многое связало в том числе и с Россией, где он выступал и выигрывал за отечественные команды, а еще, как и везде, делился своим огромным опытом с нашими пилотами. Другой символичный момент заключается в том, что карьера итальянца завершится на трассе «Формулы-1» — главной серии мира, в которой Тарквини, несмотря на безусловный талант, так и не снискал успеха.

Кабан из Абруццо

Уже с выступлений в картах Габриэле Тарквини обратил на себя внимание неуступчивым и бойким стилем вождения, за что тифози наградили паренька прозвищем Кабанчик (итал. ilCinghio). В довольно зрелом возрасте (22 года) Тарквини наконец выиграл европейские и мировые титулы по картингу, после чего перешел в гонки на открытых колесах. Тогда прозвище приобрело уже более солидную форму — ilCinghiale (Кабан. — Прим. «СЭ»).

В младшей «евротрешке» и мировой «Формуле-3000» Габриэле впервые столкнулся с проблемой, которая во многом определит его судьбу в «Королевских гонках». Финансирования не хватало катастрофически, и талантливому пилоту приходилось ездить за посредственные коллективы из родной Италии. Тем не менее даже на устаревшей и неконкурентоспособной технике Тарквини не сдавался и добивался попаданий в очки, а в международной «Ф-3000» даже приехал на подиум и занял 6-е место по итогам сезона-1985.

На тогда еще кудрявого молодого итальянца нельзя было не обратить внимания, и уже в 1987-м, всего через три года после побед в картинговых первенствах, Габриэле Тарквини попал в «Формулу-1».

Обидный антирекорд

Об уровне команд «Формулы-1», с которым Тарквини не повезло иметь дело, можно судить по очень несправедливому достижению: итальянскому гонщику принадлежит исторический антирекорд по самому частому непрохождению квалификации. В 40 провальных попытках Тарквини 25 раз не смог преодолеть даже предварительный отбор, чем в первую очередь обязан безнадежным болидам таких записных аутсайдеров, как «Оселла», «Колони» и «Фондметал».

На стыке 1980-1990-х «Формула-1» была еще достаточно открытым и, главное, доступным чемпионатом, следствием чего стал бум конюшен-однодневок в первую очередь из Италии и Франции, за которые и гонялся Тарквини. Однако даже в подобных условиях Габриэле удавалось добиваться результата, как в 1989-м, когда, выступая за французский «АГС», он приехал в очки на «Гран-при Мексики». Еще двум результативным финишам в Монако и Финиксе помешали механические проблемы.

1994 #BTCC Champion, Gabriele Tarquini celebrates with 2 of many trophies he won during his inaugural BTCC season with Alfa Romeo. pic.twitter.com/GCRytQdHnr — 1990sBTCC.com (@1990sBTCC) January 25, 2021

Легенда кузовов

После банкротства «Фондметала» — своей последней постоянной прописки в «Ф-1» — и недолгого сотрудничества в качестве резервиста с «Тирреллом» в 1995-м Тарквини окончательно перебрался в кузовные гонки, где уже выступал ранее. Туринг в 1990-х был на подъеме и нередко становился запасным вариантом для тех, кому приходилось расстаться с королевой автоспорта. На разных этапах карьеры и в разных чемпионатах компанию итальянцу составляли победители «Гран-при», как Алессандро Наннини, и целые чемпионы мира вроде Кеке Росберга.

Габриэле традиционно отдал предпочтение родной марке и стал пилотом практически заводской скудерии «Альфа Корсе», выступавшей на легендарных «Альфа Ромео» 155. На красной «Альфе» в 1994-м Тарквини стал чемпионом одного из крупнейших туринговых турниров тех лет — британского BTCC, а спустя девять лет также с первой попытки выиграл первенство Европы. В 2000-х и 2010-х, несмотря на возраст, в его послужной список добавилось по титулу в мировой серии WTCC и ее преемнице WTCR. Правда, теперь обе победы были одержаны уже на «Сеате» и «Хенде» соответственно.

On this day in #WTCR history: it's child's play for Gabriele Tarquini! ??



Gabriele made history at WTCR AFRIQUIA Race of Morocco on 7 April 2018 by winning the first race of the all-new WTCR era after an action-packed opener in Marrakech.https://t.co/Ya9cmAMoZ7 — FIA WTCR (@FIA_WTCR) April 7, 2020

Русский след

Одной из особенностей Джиджи Тарквини как гонщика, наравне с темпераментным, почти отчаянным пилотажем, является очень вдумчивое отношение к делу за пределами трека. В дни, когда не было гонок, итальянец всегда становился наставником для младших коллег и целых команд, что отмечают почти все, кому довелось с ним работать.

В 2011-м Тарквини был выбран в напарники к нашему Алексею Дудукало, когда в WTCC пришел с собственным проектом «Лукойл», и уже год спустя оба выиграли для российского коллектива зачет команд. Следующим опытом стало участие в амбициозной, но все же не выстрелившей кампании отечественной «Лады». Тем не менее у Тарквини получилось приноровиться к не самым быстрым «Вестам» из Lada Sport Rosneft и принести отечественной марке две исторические победы, включая одну на подмосковном Moscow Raceway. К слову, свой заключительный заезд в Сочи 59-летний Габриэле проведет в цветах BRC Hyndai N Lukoil Squadra Corse, также связанной с Россией через главного спонсора. Удивительно, как почти случайно финальные гастроли легендарного пилота пришлись на две столь значимые для него страны.

Эрик Расулев