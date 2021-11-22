«Готовы удивлять». Гонщики LADA будут биться с лидерами WTCR

Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев — о предстоящем российском этапе Кубка мира по турингу.

На протяжении двух последних лет команда LADA Sport ROSNEFT уверенно выигрывает командный зачет класса «Туринг» в Российской серии кольцевых гонок, а ее лидер Кирилл Ладыгин становится чемпионом в личном первенстве. Не отстает и Михаил Митяев, который в нынешнем году стал третьим.

Совсем недавно они провели последний этап чемпионата РСКГ на «Сочи Автодроме», а в ближайшие выходные вновь выйдут на этот трек уже в компании лучших туринговых гонщиков мира. Россия принимает финал серии WTCR, а LADA Sport ROSNEFT получила от организаторов wild card. Уже в среду Ладыгин и Митяев отправятся в Сочи, а пока «СЭ» связался с гонщиками, чтобы расспросить о планах на уик-энд.

Этап серии WTCR пройдет в Сочи.

Заранее нас не списывайте

Ладыгин: — Идея выступить на этапе WTCR пришла, можно сказать, спонтанно. Мы между собой пошутили и забыли, а через неделю руководство говорит: «Ребята, собирайтесь, стартуем на WTCR». Мы очень удивились. Но я, честно, очень рад вернуться (Ладыгин в 2008 и 2009 годах уже выступал в серии, тогда называвшейся WTСС. — Прим. «СЭ») и посоревноваться с лучшими из лучших. Считаю, это классная возможность показать себя, машину и самим посмотреть на свой уровень.

Этап серии WTCR пройдет в Сочи.

— Михаил, что вы скажете про уровень гонщиков в WTCR? Правда, что он на голову выше той же РСКГ?

Митяев: — Уверен, все ребята быстрые. Я смотрел за гонками текущего сезона — 20 машин в одной секунде, конечно, хороший показатель. Хотя и РСКГ не слишком уступает. Особенно первая восьмерка личного зачета, где собраны хорошие пилоты, выходцы из разных гоночных программ, опытные, с большим накатом. Поэтому заранее нас не списывайте, мы дадим бой. А вообще вопросов у нас самих пока больше, чем ответов, они будут после гонок.

— Один из лидеров чемпионата Фредерик Вервиш сказал «СЭ», что вы поначалу точно будете в первых рядах. Согласны?

Митяев: — Может быть, в первой сессии — да. Лично я выеду на трассу и сразу буду атаковать. А дальше все зависит от того, насколько быстро соперники изучат трек. Думаю, на симуляторах они все уже тренировались. А тот же Жан-Карл Верне уже ездил в Сочи и вообще все знает.

— Для большинства гонщиков WTCR ваша машина и ее возможности — загадка. Готовы удивлять?

Ладыгин: — Конечно, удивим, еще как! (Смеется.) Хотя у нас будет дополнительный балласт, плюс машину еще и поднимут на 10 мм. А на «Сочи Автодроме» лишние 60 кг — это примерно от 0,8 до 1 секунды на круге. Трасса очень длинная, и каждый разгон после поворотов будет даваться машине хуже. А от дополнительной высоты пропадает граунд-эффект на прямых, и увеличивается сопротивление воздуха.

Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев.

Ждем дождя

— Многие привыкли видеть в Сочи «Формулу-1» — высокие скорости, но не так много обгонов. Гонки WTCR для болельщиков будут более зрелищными?

Ладыгин: — Однозначно. В кузовных классах можно потолкаться, и первый же поворот станет очень интересным. Тем более что подход к нему на скорости около 240 км/ч, поэтому без контактов не обойдется.

— Финал сезона подразумевает борьбу за призы. Поскольку на очки вы не претендуете, насколько вам это интересно?

Митяев: — У нас интерес технический — трасса, скорости, настройки, работа с новыми шинами. Это важнее, чем чужие разборки за лидерство. Формат в WTCR, конечно, компактнее, чем в РСКГ: тренировка, квалификация и две гонки умещаются в два дня. Как пилоту, мне такое, пожалуй, больше по душе.

— Кстати, шины в WTCR действительно отличаются от тех, к которым вы привыкли?

Митяев: — Мы узнавали, нельзя такие просто купить. На уик-энд нам выделят по 16 колес на каждую машину. Придется все схватывать на лету — и тренироваться, и зря не тратить резину, чтобы осталось на квалификацию и гонки. Зато, кажется, запас дождевых шин не ограничен.

— Раз уж зашла речь о погоде — каких условий ждете? Все-таки на дворе конец ноября.

Ладыгин: — Конечно, ждем дождя. Потому что в сырую погоду вес не так влияет на разгон, а наоборот, помогает прижимать автомобиль к дороге, меньше пробуксовки. Если будет дождь, у нас хорошие шансы. Тем более LADA Vesta очень хорошо идет по мокрой трассе.

— Какую цель ставите на этот уик-энд?

Ладыгин: — Цель всегда одна — обогнать партнера. Соревноваться будем между собой (смеется). А на самом деле, учитывая условия, хотелось бы попасть в десятку.

Расписание этапа WTCR в Сочи

27 ноября, суббота

9.30 Свободные заезды

12.30 Свободные заезды

16.00 Квалификация

28 ноября, воскресенье

12.15 Первая гонка

14.15 Вторая гонка