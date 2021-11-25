Промоутер российского этапа WTCR Алексей Титов — о предстоящем гоночном уик-энде.

С 27 по 28 ноября на «Сочи Автодроме» пройдет финальный этап Кубка мира по турингу. Самая престижная кузовная серия планеты впервые приезжает в Россию, и именно здесь определятся триумфаторы сезона.

При этом изначально российского старта не было в расписании WTCR, но в августе ситуация с коронавирусом заставила Международную федерацию автоспорта (ФИА) отменить азиатские этапы и найти им замену в Европе. И завершить чемпионат было решено именно в России. За два дня до начала свободных заездов «СЭ» связался с Алексеем Титовым, генеральным директором АНО «РОСГОНКИ», компании-промоутера FIA WTCR VTB Race of Russia 2021.

Дождь добавляет гонкам остроты, но надеемся, что нас не зальет

— Насколько я знаю, все пилоты уже прибыли в Сочи. Чего нам ждать от уик-энда?

— Интересной и острой борьбы на трассе. Потому что обладатель Кубка мира еще не определился, на титул есть шесть претендентов, положение в общем зачете очень плотное. Конкуренция будет продолжаться до последнего поворота. А спортсмены пока заняты рутиной: расстановка оборудования в боксах, тестирование автомобилей, поиск оптимальных настроек.

— В качестве обладателей wild card в Сочи выступят гонщики LADA — чемпион РСКГ Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Пилот Hyundai Жан-Карл Верне сказал «СЭ», что такая история идет на пользу всем — серии, постоянным участникам, приглашенным спортсменам. Согласны?

— Конечно. Уверен, что российские любители автоспорта будут пристально следить за Митяевым и Ладыгиным как с трибун, так и с помощью трансляций. Всем им очень интересно посмотреть, как наша команда будет выглядеть на мировой арене. Лично мне — точно.

— Будете ли болеть персонально за кого-то из пилотов?

— За россиян. Мы видели успехи парней в рамках РСКГ. А я считаю, что по уровню спортсменов и скорости наш чемпионат ничем не уступает другим европейским национальным соревнованиям. Посмотрим, как им удастся подстроиться под текущие условия, технический регламент. И будем надеяться, что погода им тоже поможет.

— Кстати, о погоде. Ладыгин надеялся на дождь, и, по прогнозам, выходные действительно будут с осадками. Ждем зрелищных гонок с большим количеством контактов и вылетов?

— Мы по опыту «Формулы-1» уже знаем, что дождь добавляет изюминку как гонкам, так и работе организаторов. Поэтому я надеюсь, что на этот раз нас хотя бы не зальет по самые бакенбарды (смеется). Хотя, безусловно, дождевые гонки очень интересны. В них все гораздо меньше зависит от машины, и гораздо больше — от спортсменов. Сырая погода помогает уравнять шансы и продемонстрировать качество пилотажа. И здесь Митяев и Ладыгин обладают всеми необходимыми навыками.

Постараемся сохранить российский этап в будущем

— Трудно было организовать гонки в такие сжатые сроки?

— Все идет в штатном режиме. Да, времени было немного, но нельзя сказать, что у нас возникли какие-то непреодолимые сложности. Все процессы давно уже понятны. Было много административной работы. Но за последние полтора года все уже привыкли к форс-мажорам, связанным с ковидом. Все понимают, что сейчас такое время, когда перемены в последний момент возможны и приемлемы.

— Сезон WTCR завершается в Сочи. Насколько это престижно для вас?

— Это большая честь для нас и в первую очередь доказательство того, что «Сочи Автодром» и компания «Росгонки» уже положительно себя зарекомендовали на международной арене. И мы будем прикладывать все силы, чтобы российский этап сохранился в календаре WTCR на долгий срок.

— Сколько зрителей ожидаете увидеть на трибунах в этот уик-энд?

— Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае, да и в целом по стране не самая благоприятная. Поэтому хочется поблагодарить Роспотребнадзор и его главу Анну Попову, которая лично занималась согласованием нашего ковид-регламента. И в столь сложное время нам разрешили 15-процентное заполнение трибун.

— Решение не планировать широкую развлекательную программу тоже связано с эпидемиологической обстановкой?

— Мы решили, учитывая все условия, сконцентрироваться на спорте. Мы не хотим стать источником распространения ковида, поэтому действовали строго по инструкциям Роспотребнадзора. Добавлю, что зрителей мы ждем строго вакцинированных или переболевших, у которых есть QR-код. То же, кстати, касается и тех, кто будет работать на автодроме. Почти сто процентов персонала «Росгонок» привиты, кроме единичных случаев, связанных с медицинским отводом.

Полное расписание этапа

27 ноября, суббота

9.30 Первая тренировка

10.15 Развлекательная программа

12.30 Вторая тренировка

15.00 Квалификация Q1

15.25 Квалификация Q2

15.40 Квалификация Q3

15.55 Развлекательная программа

28 ноября, воскресенье

11.00 Развлекательная программа

12.15 Первая гонка FIA WTCR VTB Race of Russia

12.50 Награждение призеров

13.00 Развлекательная программа

14.15 Вторая гонка FIA WTCR VTB Race of Russia

14.50 Награждение призеров

15.00 Развлекательная программа