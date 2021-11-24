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Сочи готов к историческим гонкам. В России финиширует сезон WTCR

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 17:50
Последний этап Кубка мира по турингу, скорее всего, пройдет под дождем. Фото AFP
Последний этап Кубка мира по турингу, скорее всего, пройдет под дождем. Фото AFP
Последний этап Кубка мира по турингу состоится на «Сочи Автодроме» уже в ближайший уик-энд.

Осталось всего несколько дней до того момента, как мы узнаем имя победителя нынешнего сезона в WTCR. Позади гонки на легендарном «Нюрбургринге», в португальском Эшториле, испанском Арагоне, а также в Венгрии, Чехии, Франции и Италии. А финал Кубка мира с 27 по 28 ноября примет Россия.

Между прочим, этап престижнейшей кузовной серии пройдет в стране впервые, и сразу — решающий. Первые грузы начали прибывать в Сочи в начале недели, а в среду за ними последовали и гонщики. И в предстоящие выходные в Олимпийском парке вновь пройдут гонки мирового уровня. Все пилоты, с которыми удалось поговорить, обещают болельщикам огненную борьбу и зрелищные гонки.

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Шестерка претендентов

Напомним, в WTCR определяют чемпионов в личном и командном зачетах, выявляют лучшего молодого гонщика, а также разыгрывают WTCR Trophy среди гонщиков без заводской поддержки. Обладатель последнего приза уже определен — им стал бельгиец Жиль Магнус на Audi. Теперь ему можно сосредоточиться на борьбе в юниорском зачете с немцем Лукой Энгстлером на Hyundai, которого он опережает на 18 очков.

Тогда как в основных зачетах претендентов куда больше, и борьба будет очень жаркой. Действующий обладатель титула француз Янн Эрлаше на Lynk лидирует с комфортным преимуществом, но ничего еще не решено. Его отрыв составляет 36 очков, а максимум за этап можно заработать 60.

— Разрыв большой, но ничего еще не закончено, — сказал «СЭ» бельгиец Фредерик Вервиш на Audi, являющийся ближайшим преследователем Эрлаше. — Моя задача — попытаться взять титул. Пока есть шансы, я буду пытаться догнать Янна. Всего одна ошибка в пилотировании или одна поломка, и отставание можно заметно сократить.

Наилучшей иллюстрацией к словам Вервиша является его собственный взлет на второе место. Благодаря удачному выступлению на итальянском этапе он обошел соперников, при этом аргентинец Эстебан Геррьери на Honda отстает всего на одно очко, а уругваец Сантьяго Уррутия на Lynk — на восемь. Еще в шести баллах позади напарник Эрлаше по команде, а также его дядя и легенда кузовных гонок Иван Мюллер. Все они теоретически могут стать чемпионами.

А вот именитый француз Жан-Карл Верне на Hyundai, шедший вторым после шести этапов, в Италии выступил крайне неудачно и теперь идет шестым. Его шансы на титул чисто математические.

— Хотелось бы завершить сезон на высокой ноте, — сказал Верне «СЭ». — Как минимум попасть на пьедестал в Сочи и в тройку лучших в общем зачете. Audi в Сочи будут очень быстры, но и нам нужно показать все, на что мы способны. Возможно, борьба за первое место почти закончена, но на второе будут претендовать пять-шесть гонщиков.

Более того, теоретически на второе место может выбраться даже идущий 12-м опытнейший итальянец Габриэле Тарквинии на Hyundai. Поэтому скучно точно не будет.

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Скрытая угроза

При этом на старт в Сочи выйдут не 20 гонщиков пелотона WTCR, а 22 — wild card для участия в российском этапе выдали пилотам команды LADA Sport ROSNEFT Кириллу Ладыгину и Михаилу Митяеву. Около месяца назад они оба уже выступали на «Сочи Автодроме» на заключительном этапе РСКГ. По итогам сезона в российской серии Ладыгин стал чемпионом в классе «туринг», а Митяев занял третье место.

— Считаю, РСКГ по уровню гонщиков не слишком уступает WTCR, — сказал Митяев «СЭ». — Особенно первая восьмерка личного зачета, где собраны хорошие пилоты, выходцы из разных гоночных программ, опытные, с большим накатом. Поэтому заранее нас не списывайте, мы дадим бой.

Удивить мировых лидеров обещает и Ладыгин. На стороне российских пилотов — знание трассы в Сочи и публика. Против них — технические ограничения. На старт машины LADA выйдут с 60 кг балласта, а это, по словам Ладыгина, примерно лишняя секунда с круга. А также машину поднимут примерно на 10 мм от земли, что увеличит сопротивление воздуха. Плюс к этому в WTCR используется резина другой марки, чем в РСКГ, — а на уик-энд ее выдается всего по четыре комплекта на машину.

— Мы ждем дождя, — говорил Ладыгин перед отправлением в Сочи. — Потому что в сырую погоду лишний вес не так влияет на разгон, а наоборот, помогает прижимать автомобиль к дороге, меньше пробуксовки. Если будет дождь, у нас хорошие шансы. Тем более LADA Vesta очень хорошо идет по мокрой трассе.

И похоже, синоптики прислушались к словам Кирилла — в ближайшие выходные на черноморском побережье обещают осадки. А это значит, что гонщикам WTCR впервые в сезоне придется расчехлять дождевую резину. И ситуация на треке будет еще более непредсказуемой. Как сказал Верне, на первом круге каждой из двух гонок будет много контактной борьбы и вылетов с трассы.

Расписание этапа WTCR в Сочи
27 ноября, суббота
9.30 Свободные заезды
12.30 Свободные заезды
16.00 Квалификация
28 ноября, воскресенье
12.15 Первая гонка
14.15 Вторая гонка

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