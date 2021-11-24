Сочи готов к историческим гонкам. В России финиширует сезон WTCR

Последний этап Кубка мира по турингу состоится на «Сочи Автодроме» уже в ближайший уик-энд.

Осталось всего несколько дней до того момента, как мы узнаем имя победителя нынешнего сезона в WTCR. Позади гонки на легендарном «Нюрбургринге», в португальском Эшториле, испанском Арагоне, а также в Венгрии, Чехии, Франции и Италии. А финал Кубка мира с 27 по 28 ноября примет Россия.

Между прочим, этап престижнейшей кузовной серии пройдет в стране впервые, и сразу — решающий. Первые грузы начали прибывать в Сочи в начале недели, а в среду за ними последовали и гонщики. И в предстоящие выходные в Олимпийском парке вновь пройдут гонки мирового уровня. Все пилоты, с которыми удалось поговорить, обещают болельщикам огненную борьбу и зрелищные гонки.

Шестерка претендентов

Напомним, в WTCR определяют чемпионов в личном и командном зачетах, выявляют лучшего молодого гонщика, а также разыгрывают WTCR Trophy среди гонщиков без заводской поддержки. Обладатель последнего приза уже определен — им стал бельгиец Жиль Магнус на Audi. Теперь ему можно сосредоточиться на борьбе в юниорском зачете с немцем Лукой Энгстлером на Hyundai, которого он опережает на 18 очков.

Тогда как в основных зачетах претендентов куда больше, и борьба будет очень жаркой. Действующий обладатель титула француз Янн Эрлаше на Lynk лидирует с комфортным преимуществом, но ничего еще не решено. Его отрыв составляет 36 очков, а максимум за этап можно заработать 60.

— Разрыв большой, но ничего еще не закончено, — сказал «СЭ» бельгиец Фредерик Вервиш на Audi, являющийся ближайшим преследователем Эрлаше. — Моя задача — попытаться взять титул. Пока есть шансы, я буду пытаться догнать Янна. Всего одна ошибка в пилотировании или одна поломка, и отставание можно заметно сократить.

Наилучшей иллюстрацией к словам Вервиша является его собственный взлет на второе место. Благодаря удачному выступлению на итальянском этапе он обошел соперников, при этом аргентинец Эстебан Геррьери на Honda отстает всего на одно очко, а уругваец Сантьяго Уррутия на Lynk — на восемь. Еще в шести баллах позади напарник Эрлаше по команде, а также его дядя и легенда кузовных гонок Иван Мюллер. Все они теоретически могут стать чемпионами.

А вот именитый француз Жан-Карл Верне на Hyundai, шедший вторым после шести этапов, в Италии выступил крайне неудачно и теперь идет шестым. Его шансы на титул чисто математические.

— Хотелось бы завершить сезон на высокой ноте, — сказал Верне «СЭ». — Как минимум попасть на пьедестал в Сочи и в тройку лучших в общем зачете. Audi в Сочи будут очень быстры, но и нам нужно показать все, на что мы способны. Возможно, борьба за первое место почти закончена, но на второе будут претендовать пять-шесть гонщиков.

Более того, теоретически на второе место может выбраться даже идущий 12-м опытнейший итальянец Габриэле Тарквинии на Hyundai. Поэтому скучно точно не будет.

Скрытая угроза

При этом на старт в Сочи выйдут не 20 гонщиков пелотона WTCR, а 22 — wild card для участия в российском этапе выдали пилотам команды LADA Sport ROSNEFT Кириллу Ладыгину и Михаилу Митяеву. Около месяца назад они оба уже выступали на «Сочи Автодроме» на заключительном этапе РСКГ. По итогам сезона в российской серии Ладыгин стал чемпионом в классе «туринг», а Митяев занял третье место.

— Считаю, РСКГ по уровню гонщиков не слишком уступает WTCR, — сказал Митяев «СЭ». — Особенно первая восьмерка личного зачета, где собраны хорошие пилоты, выходцы из разных гоночных программ, опытные, с большим накатом. Поэтому заранее нас не списывайте, мы дадим бой.

Удивить мировых лидеров обещает и Ладыгин. На стороне российских пилотов — знание трассы в Сочи и публика. Против них — технические ограничения. На старт машины LADA выйдут с 60 кг балласта, а это, по словам Ладыгина, примерно лишняя секунда с круга. А также машину поднимут примерно на 10 мм от земли, что увеличит сопротивление воздуха. Плюс к этому в WTCR используется резина другой марки, чем в РСКГ, — а на уик-энд ее выдается всего по четыре комплекта на машину.

— Мы ждем дождя, — говорил Ладыгин перед отправлением в Сочи. — Потому что в сырую погоду лишний вес не так влияет на разгон, а наоборот, помогает прижимать автомобиль к дороге, меньше пробуксовки. Если будет дождь, у нас хорошие шансы. Тем более LADA Vesta очень хорошо идет по мокрой трассе.

И похоже, синоптики прислушались к словам Кирилла — в ближайшие выходные на черноморском побережье обещают осадки. А это значит, что гонщикам WTCR впервые в сезоне придется расчехлять дождевую резину. И ситуация на треке будет еще более непредсказуемой. Как сказал Верне, на первом круге каждой из двух гонок будет много контактной борьбы и вылетов с трассы.

Расписание этапа WTCR в Сочи

27 ноября, суббота

9.30 Свободные заезды

12.30 Свободные заезды

16.00 Квалификация

28 ноября, воскресенье

12.15 Первая гонка

14.15 Вторая гонка