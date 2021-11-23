Жан-Карл Верне: «Гонки под дождем на «Сочи Автодроме» для меня не проблема»

Экс-чемпион TCR International возвращается на сочинский трек, где примет участие в финале серии WTCR.

В Сочи с 27 по 28 ноября пройдет последний этап серии WTCR — Кубка мира по турингу, одной из самых престижных кузовных серий планеты. Элитные гонщики будут биться за титул — француз Янн Эрлаше очень близок к тому, чтобы стать чемпионом второй раз подряд, но конкуренты еще сохраняют шансы обойти его. До предпоследнего этапа в Италии главным соперником Эрлаше был другой представитель Франции — Жан-Карл Верне на Hyundai. Но чемпион серии Indy Light сезона-2010 и победитель TCR International в 2017-м провел неудачный уик-энд на автодроме в Адрии и откатился на шестое место в общем зачете.

В финале сезона выложатся все

Верне уже знаком с российской трассой, на которой выступал в сезоне-2016 и даже поднимался на пьедестал, став третьим во второй гонке того этапа. И он еще сохраняет надежды на успешное выступление — от второго места, которое занимает аргентинец Эстебан Геррьери, француза отделяют всего 17 очков. «СЭ» связался с Верне и расспросил его о планах на ближайший уик-энд.

— От Сочи у меня только хорошие воспоминания, — начал Верне. — Да, в 2016-м я здесь не победил, но был довольно близко к лидерам. Счастлив вернуться на этот автодром. Будет здорово.

— Ваше мнение о трассе?

— Знаю этот трек и люблю его. Думаю, наша команда сможет быть на нем быстрой. И под мою манеру пилотирования он идеально подходит. Впрочем, на последнем этапе сезона все выложатся на сто процентов. В Сочи много мест для обгона, и я уверен, что зрителям гонки очень понравятся.

— Будет ли вашим преимуществом то, что вы уже гонялись на этом треке?

— Если только на первые три-четыре круга свободных заездов. В WTCR собраны гонщики высочайшего уровня. Конечно, они уже изучили автодром на симуляторах и с помощью видео. Поэтому — да, у меня лучше начальные позиции, но мое преимущество не такое и большое. Вот, скажем, в Макао на уличной трассе в аналогичных условиях оно было бы огромным.

— Довелось услышать от разных людей, не знакомых друг с другом, что трасса в Сочи больше подходит Audi. Согласны?

— Посмотрим, какие они подберут настройки. Хотя обсуждать — это не моя работа, я гонщик Hyundai, а не инженер Audi (смеется). Но очевидно, что они будут показывать хорошие скорости на этой длинной прямой. Гораздо быстрее, чем кто-либо еще. Их машины отлично готовы. Но в любом случае битва будет жаркой.

Жан-Карл Верне.

На дождевых шинах поедем впервые за сезон

— Уже видели прогноз погоды? Обещают, что будет дождливо.

— Да, пока это не на сто процентов, но похоже, что нам впервые в сезоне предстоит гоняться в сырую погоду и на дождевой резине. В нынешнем году, по-моему, я вообще не ездил в таких условиях. Первый круг каждой из гонок обещает быть коварным, с большим количеством контактов. Хотя вообще я люблю гонки под дождем, и мне всегда удается ехать быстро. Поэтому не жду больших проблем.

— Какие цели ставите на последние гонки сезона?

— Хотелось бы завершить сезон на высокой ноте. Как минимум попасть на пьедестал в Сочи и в тройку лучших в общем зачете. Как мы уже сказали, Audi в Сочи будут очень быстры, но и нам нужно показать все, на что мы способны. Возможно, борьба за первое место почти закончена, но на второе будут претендовать пять-шесть гонщиков.

— В качестве обладателей wild card в Сочи появятся гонщики российской команды LADA Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Они способны бороться за высокие места?

— Ребята отлично знают трассу и очень опытны. К тому же у них не должно быть проблем с настройками. Думаю, это прекрасная практика — приглашать на гонки в разных странах местных пилотов. Это хорошо для нас, для чемпионата, для парней из LADA и их команды, которые могут сравнить себя с уровнем WTCR, — для всех. Желаю им хорошо провести уик-энд, но не финишировать впереди меня (смеется).

— Это ваш первый год в Hyundai, как можете описать его в целом?

— Мне повезло поучаствовать в разных проектах гоночной программы — я гонялся, кроме WTCR, и в ETCR, где представлены электромобили, и в гонках на выносливость «24 часа Нюрбургринга». И опыт в целом вышел положительным. Мы были близки к чемпионству в ETCR, где я отстал от чемпиона всего на четыре очка. Финишировали на Нюрбургринге первыми и вторыми в своем классе, что является очень важным результатом для Hyundai. И в WTCR у нас были победы, и мы до последнего этапа претендуем на титул. Да, на предпоследнем этапе в Италии нам не повезло, но мы будем учиться на ошибках. Чтобы продолжать прогрессировать и выступить еще лучше в следующем году.

Расписание этапа WTCR в Сочи

27 ноября, суббота

9.30. Свободные заезды

12.30. Свободные заезды

16.00. Квалификация

28 ноября, воскресенье

12.15. Первая гонка

14.15. Вторая гонка