Свободная энергия. Какое топливо используется в гоночных автомобилях

Разбираемся, чем гоночное топливо отличается от обычного и доступно ли оно простому автолюбителю.

В автоспорте принято использовать именно бензин — время ископаемого топлива здесь не скоро истечет. Использовать электричество в той же «Формуле-1» пока слишком сложно и конструктивно не обосновано: батарея, способная обеспечить необходимые пробег и скорость, будет слишком громоздкой и тяжелой.

Было время, когда в бак болидов заливали авиационный керосин. Затем настал период экспериментов. В 50-х годах прошлого века, например, некоторые команды использовали поистине гремучую смесь: бензина, авиационного керосина, метанола, ацетона и закиси азота. В «Формуле-1», разумеется, существовал контроль топлива, но был он не достаточно жестким. А вот в 1996 году содержимое баков гоночных болидов стало соответствовать стандартам «Евро». Собственно, с тех пор бензин уверенно занял позицию основного топлива «Формулы-1». Его качества полностью соответствуют запросам: топливо обладает крайне высокой плотностью энергии и способно быстро ее высвобождать.

Болид «Формулы-1». Фото Reuters

По существу сейчас в гонках «Формулы» используется тот же бензин, который доступен автовладельцам. Основная разница заключена всего в одном проценте — командам разрешено менять именно такую долю состава. И здесь они вправе (за исключением запрещенных компонентов) использовать многочисленные присадки.

На кольцевых гонках используется тоже абсолютно доступный рядовому автолюбителю бензин. Например, в Российской серии кольцевых гонок в баки машин залито исключительно топливо Pulsar от «Роснефти». Все семь классов серии используют только это топливо.

Pulsar.

Благодаря Pulsar высвободить истинный запас энергии двигателя и посмотреть, на что способен его автомобиль, может любой желающий. Pulsar продается в 33 регионах России и доступен на АЗС «Роснефти».

Топливо Pulsar обеспечивает стабильную и надежную работу топливной системы бензиновых двигателей различных модификаций. В составе топлива Pulsar — уникальные моющие компоненты, которые гарантируют чистоту деталей мотора. Как следствие, топливо сгорает максимально эффективно и раскрывает всю мощь автомобиля, сохраняя динамику на протяжении долгого времени.

При постоянном использовании Pulsar топливо создает защитную пленку на впускных клапанах и форсунках (а это важнейшие детали двигателя!). Она, в свою очередь, не дает образоваться новым отложениям.

В наше время все больше автопроизводителей оснащают свои новинки двигателями с системой прямого впрыска — к слову, высокофорсированные моторы гоночных авто оборудованы такими же или подобными системами. Эти движки действительно резвее и экологичнее традиционных, но гораздо требовательнее к качеству топлива и чувствительнее к отложениям. Pulsar подходит как для традиционных, так и для двигателей прямого впрыска. Опять же за счет борьбы с отложениями.

Многочисленные испытания доказали, что Pulsar через 60 часов работы двигателя удаляет до 84 процентов имеющихся отложений с клапанов. А инжекторы в системах прямого впрыска поддерживает в 100-процентной чистоте.

Если у вас есть непреодолимое желание похвастаться, что вы заправляете свой автомобиль гоночным топливом, не отказывайте себе в этом удовольствии. Вы нисколько не соврете! При этом вы можете перестать беспокоиться о защите своего двигателя — вместо вас это сделает топливо Pulsar.