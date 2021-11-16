«Отличное место для завершения сезона». Лидеры WTCR ждут этапа в Сочи

Судьба Кубка мира по турингу решится в России в следующие выходные.

Совсем скоро на «Сочи Автодроме» заревут мощные 360-сильные моторы — уже с 27 по 28 ноября здесь пройдет финальный этап Кубка мира по турингу, также известного как WTCR. Россия впервые принимает эту серию, проводящую четвертый и, пожалуй, самый интересный сезон в своей истории. За один этап и две гонки до конца впереди действующий чемпион француз Янн Эрлаше на Lynk. А на второе место в общем зачете после недавних стартов в Италии вырвался бельгиец Фредерик Вервиш на Audi.

Жду приезда в Сочи с нетерпением

Для 35-летнего гонщика, начинавшего с «формульных» серий, но затем переключившегося с открытых колес на кузовные автомобили, нынешний год, пожалуй, лучший в карьере. За первые два этапа он набрал всего шесть очков, но затем дела пошли на лад. Вервиш одержал уже две победы и сохраняет шансы на титул. «СЭ» связался с бельгийцем, который с нетерпением ждет уик-энда в Сочи.

— Действительно, у нас получилась хорошая вторая половина сезона, сейчас мы вторые и в командном зачете (напарником Вервиша по команде Comtoyou является другой бельгиец, Жиль Магнус. — Прим. «СЭ»). Поэтому наша общая задача — сфокусироваться на том, чтобы набрать как можно больше очков в Сочи, ожидания самые высокие. Да, разрыв большой, но ничего еще не закончено.

— Чего ждете от Сочи?

— За карьеру я гонялся на многих трассах в разных странах, но в России еще никогда не был. Очень люблю посещать новые места, узнавать что-то новое. Поэтому очень жду этого уик-энда. Тем более в нынешние сложные для путешествия времена коронавируса. Судя по кадрам с трансляций «Формулы-1», в Сочи очень красиво, хочу увидеть это своими глазами.

— Нынешний сезон — лучший для вас в WTCR. Вы сами довольны тем, как он складывается?

— У нас были и подъемы, и спады. Нам пришлось привыкать к новой машине, новым правилам. Поэтому начало сезона получилось тяжелым у всех гонщиков Audi, особенно первые две гонки. Пришлось немало поработать над автомобилем, но с каждым этапом мы становились лучше. И вот я уже на втором месте в общем зачете — в начале сезона не поверил бы в такое. Поэтому я особенно горд тем, что удалось сделать и Audi, и нашей команде, всем нашим инженерам. Ведь и на старой машине Audi никогда не была так высоко в WTCR. Теперь осталось только хорошо завершить сезон.

Обгонов будет достаточно

— До лидера 36 очков, а, например, идущего шестым Жана-Карла Верне вы опережаете всего на 16. Какая задача важнее — попытаться догнать Эрлаше или остаться вторым?

— Конечно, титул, я всегда стараюсь смотреть вперед. Да, Эстебан Геррьери отстает всего на одно очко, а Сантьяго Уррутия — на восемь. Но пока есть шансы, я буду пытаться догнать Эрлаше. Всего одна ошибка в пилотировании или одна поломка, и отставание можно заметно сократить.

— Вы раньше не выступали в Сочи, что думаете о трассе?

— Для серии это новый трек. Некоторые из ребят здесь выступали, но большинство с ним не знакомы. Конечно, мы видели трансляции гонок «Формулы-1» из Сочи, изучали видеозаписи, работали на симуляторах. Думаю, это отличное место для завершения сезона. Возможно, я забегаю вперед, но, думаю, эта трасса неплохо подходит для Audi. Хотя, если честно, я говорил так несколько раз про другие автодромы и не всегда оказывался прав (смеется).

— Пилоты «Ф-1» часто говорят, что трек в Сочи быстрый, но мест для обгона на нем мало. Согласны?

— Пока сложно сказать — многое зависит от техники. На «формульных» автомобилях действительно сложно обгонять, когда нужно держаться близко к сопернику во всех этих скоростных поворотах. Но у нас в серии по-другому. Одни машины будут лучше на прямых, другие — в поворотах, третьи — на заключительной секции. Поэтому, думаю, обгонов будет достаточно.

— Кроме постоянных участников сезона, в Сочи выступят получившие wild card гонщики команды LADA Sport Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Они, в отличие от вас, хорошо знают «Сочи Автодром», это поможет им составить конкуренцию?

— Честно говоря, не знаю, что собой представляет Lada Vesta Sport TCR, не видел ее в деле. Но понятно, что у российских пилотов большой накат на этой трассе, поэтому они точно будут быстры. Плюс у них будут свежие шины. Хотя, если не ошибаюсь, им придется использовать дополнительный балласт. Как бы то ни было, они не могут претендовать на очки, но я ожидаю видеть их в первых рядах, по крайней мере в начале уик-энда. А к квалификации мы выучим трассу (улыбается).