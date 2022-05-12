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Сегодня, 12:06

Сергей Сироткин занял пост исполнительного директора РАФ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский гонщик Сергей Сироткин назначен на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

Также пресс-служба РАФ сообщает, что экс-исполнительный директор Сергей Иванов с этого момента исполняет обязанности советника президента организации.

Изменения коснулись и должности ответственного секретаря федерации. Теперь вместо Светланы Шаховой его функции исполняет Кирилл Случевский.

Источник: http://raf.su/news/3350-raf-news-0522
Сергей Сироткин
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