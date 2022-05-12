Сергей Сироткин занял пост исполнительного директора РАФ

Российский гонщик Сергей Сироткин назначен на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

Также пресс-служба РАФ сообщает, что экс-исполнительный директор Сергей Иванов с этого момента исполняет обязанности советника президента организации.

Изменения коснулись и должности ответственного секретаря федерации. Теперь вместо Светланы Шаховой его функции исполняет Кирилл Случевский.