Сергей Сироткин занял пост исполнительного директора РАФ
Российский гонщик Сергей Сироткин назначен на должность исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).
Также пресс-служба РАФ сообщает, что экс-исполнительный директор Сергей Иванов с этого момента исполняет обязанности советника президента организации.
Изменения коснулись и должности ответственного секретаря федерации. Теперь вместо Светланы Шаховой его функции исполняет Кирилл Случевский.
Источник: http://raf.su/news/3350-raf-news-0522
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