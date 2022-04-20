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Сегодня, 17:28

Слушания Международной автомобильной федерации по инциденту с жестом Северюхина пройдут 21 апреля

Иван Шитик
Корреспондент
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ФИА.
Фото FIA.

Слушания по делу российского картингиста Артема Северюхина, использовавшего неоднозначный жест, состоятся 21 апреля, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Ранее Северюхин после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие.

Международная автомобильная федерация возбудила дело в отношении российского гонщика.

15-летний Северюхину является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.

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