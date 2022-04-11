Российский гонщик объяснил свой противоречивый жест на чемпионате Европы по картингу

Российский гонщик Артем Северюхин объяснил жест, который он продемонстрировал после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу.

«Хотел бы обратится ко всем. По поводу вчерашней ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — приводит слова Северюхина пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в своем Telegram-канале.

Ранее Артем Северюхин после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие. FIA удалила все публикации со своего сайта, связанные с итогами этапа, а также закрыла комментарии к новостям.