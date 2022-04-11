Авто / мото
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 15:05

«Этому человеку лучше не возвращаться в Россию». Карякин — о праздновании Северюхина на ЧЕ

Гонщик Карякин высказался о праздновании Северюхина на чемпионате Европы по картингу
Читать «СЭ» в

Российский гонщик Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал действие Артема Северюхина.

«К счастью, я не слышал про этого гонщика до этого ужасного момента. Надеюсь, что скоро его забуду, как и другие россияне, так как это настоящий позор. Это подло, низко осквернить честь тех людей, которые воевали за нас, отдали жизнь, и восхвалаять ту грязь и нечесть, которая пораждала и унесла столько жизней наших солдат во время Второй Мировой. Поэтому я оцениваю крайне негативно и даже хуже, считаю, что этому человеку лучше не возвращаться в Россию, ему нет здесь места. Это позор для него, для его родителей. И в целом я думаю, что такое не смывается. Его смех, который был после этого знака, считаю знаком психологического расстройства. И лучше человек будет болеть, чем в здравом уме совершит такой поступок. Я считаю, что для России его карьера закончена, потому что те люди,которые будут его поддерживать, будут причастны к тому, что он сделал», — сказал корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Артем Северюхин после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие. FIA удалила все публикации со своего сайта, связанные с итогами этапа, а также закрыла комментарии к новостям.

Сергей Карякин (автоспорт)
0
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянин Артем Северюхин отпраздновал победу на этапе чемпионата Европы по картингу нацистским приветствием
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости