Российский гонщик Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал действие Артема Северюхина.

«К счастью, я не слышал про этого гонщика до этого ужасного момента. Надеюсь, что скоро его забуду, как и другие россияне, так как это настоящий позор. Это подло, низко осквернить честь тех людей, которые воевали за нас, отдали жизнь, и восхвалаять ту грязь и нечесть, которая пораждала и унесла столько жизней наших солдат во время Второй Мировой. Поэтому я оцениваю крайне негативно и даже хуже, считаю, что этому человеку лучше не возвращаться в Россию, ему нет здесь места. Это позор для него, для его родителей. И в целом я думаю, что такое не смывается. Его смех, который был после этого знака, считаю знаком психологического расстройства. И лучше человек будет болеть, чем в здравом уме совершит такой поступок. Я считаю, что для России его карьера закончена, потому что те люди,которые будут его поддерживать, будут причастны к тому, что он сделал», — сказал корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Артем Северюхин после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие. FIA удалила все публикации со своего сайта, связанные с итогами этапа, а также закрыла комментарии к новостям.