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Сегодня, 16:27

Международная автомобильная федерация возбудила дело в отношении гонщика Северюхина

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация на официальном сайте сообщила, что 11 апреля возбудила дело в отношении российского гонщика Артема Северюхина.

Ранее Северюхин после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие. FIA удалила все публикации со своего сайта, связанные с итогами этапа, а также закрыла комментарии к новостям.

На подиуме россиянин, выступающий из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA) под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед).

15-летний Северюхину является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.

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