Россиянин Артем Северюхин отпраздновал победу на этапе чемпионата Европы по картингу нацистским приветствием

Российский гонщик Артем Северюхин отпраздновал победу на первом этапе чемпионата Европы по картингу в Портимау нацистским приветствием.

Как сообщает «РБК Спорт», находясь на подиуме, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем Северюхин рассмеялся.

Трансляция церемонии награждения велась на YouTube-канале Международной автомобильной федерации (FIA), однако вскоре видео было удалено. Также FIA удалила все публикации со своего сайта, связанные с итогами первого этапа чемпионата Европы по картингу в Портимау (Португалия).

Северюхин формально выступает на турнире под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию.