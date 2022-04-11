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Сегодня, 14:59

Россиянин Артем Северюхин отпраздновал победу на этапе чемпионата Европы по картингу нацистским приветствием

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский гонщик Артем Северюхин отпраздновал победу на первом этапе чемпионата Европы по картингу в Портимау нацистским приветствием.

Как сообщает «РБК Спорт», находясь на подиуме, 15-летний спортсмен использовал жест «римский салют» — ударил себя кулаком в грудь и поднял вытянутую руку вверх под углом. Затем Северюхин рассмеялся.

Трансляция церемонии награждения велась на YouTube-канале Международной автомобильной федерации (FIA), однако вскоре видео было удалено. Также FIA удалила все публикации со своего сайта, связанные с итогами первого этапа чемпионата Европы по картингу в Портимау (Португалия).

Северюхин формально выступает на турнире под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6254028b9a7947bc53c64be6
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