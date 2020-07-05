Россиянин Шварцман прокомментировал дебют в «Формуле-2»

Российский гонщик «Премы» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-2». Пилот академии «Феррари» занял третье место на «Гран-при Австрии».

— Конечно, это неплохой результат, и я доволен тем, как провел гонку, — цитирует F1news Шварцмана. — Мы хорошо стартовали, я был недалеко от лидирующей группы и ехал пятым.

В начале гонки я не стремился атаковать на пределе, поскольку не знал, как поведут себя шины, из-за чего остальные смогли немного оторваться. А потом мы провели пит-стоп — это был мой первый пит-стоп в «Формуле-2», и, к сожалению, на нем мы потеряли какое-то время. Хотя команда приложила максимум усилий, но замена переднего левого колеса несколько затянулась.

Вернувшись на трассу, я оказался позади Маркуса Армстронга, который провел пит-стоп раньше, и его шины были лучше прогреты, а мне это еще предстояло. Постепенно я наращивал скорость, догнал его, после чего мы долго сражались, но я не хотел слишком сильно рисковать, ведь это только первая гонка, и надо было набрать побольше очков.

Я предпринял несколько маневров, но этого было недостаточно, чтобы опередить Армстронга. В общем, я доволен третьим результатом. С самого начала я настраиваюсь на борьбу за чемпионский титул — этому я научился в «Формуле-3». Надо стабильно зарабатывать очки, и тогда под конец сезона ты окажешься в выигрыше.