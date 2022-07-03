Даниил Квят заявил, что планирует выступить в NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят заявил, что хочет попробовать свои силы в американской кузовной гоночной серии NASCAR.

Ранее Квят выступал в «Формуле-1» за «Ред Булл» и «Альфа Таури» (прежнее название команды — «Торо Россо»). Россиянин посетил этап NASCAR в

«Для меня это немного другой, непривычный, но интересный мир. Мне всегда нравился NACSAR. В прошлом году я смотрел трансляции, теперь я приехал, чтобы посмотреть гонку вживую. Надеюсь, скоро что-то образуется, и вы увидите меня в NASCAR Cup», — сказал Квят в интервью журналисту Fox Бобу Покрассу.

По данным Покрасса, российский пилот планирует дебютировать в NASCAR в ближайшие месяцы. Сообщается, что спортсмен получил разрешение на выступление в гоночной серии.

В данный момент Квят находится без команды. В сезоне-2021 он был резервным гонщиком команды «Альпин», выступающей в «Формуле-1».