Даниил Квят заявил, что планирует выступить в NASCAR
Российский гонщик Даниил Квят заявил, что хочет попробовать свои силы в американской кузовной гоночной серии NASCAR.
Ранее Квят выступал в «Формуле-1» за «Ред Булл» и «Альфа Таури» (прежнее название команды — «Торо Россо»). Россиянин посетил этап NASCAR в
«Для меня это немного другой, непривычный, но интересный мир. Мне всегда нравился NACSAR. В прошлом году я смотрел трансляции, теперь я приехал, чтобы посмотреть гонку вживую. Надеюсь, скоро что-то образуется, и вы увидите меня в NASCAR Cup», — сказал Квят в интервью журналисту Fox Бобу Покрассу.
По данным Покрасса, российский пилот планирует дебютировать в NASCAR в ближайшие месяцы. Сообщается, что спортсмен получил разрешение на выступление в гоночной серии.
В данный момент Квят находится без команды. В сезоне-2021 он был резервным гонщиком команды «Альпин», выступающей в «Формуле-1».
Former Formula 1 driver Daniil Kvyat is here with Team Hezeberg and is hoping to do one of the upcoming Cup races on a road course in the next couple of months. He is approved by NASCAR to race. pic.twitter.com/BBHWZsaonf— Bob Pockrass (@bobpockrass) July 2, 2022