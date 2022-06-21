Эксперты выяснили, что россияне готовы купить новый «Москвич»

Эксперты «Авито Авто» провели опрос среди 6 тысяч водителей из разных регионов страны, в результате которого выяснилось, что россияне положительно отнеслись к выпуску нового «Москвича».

Приобрести новый автомобиль готовы 28 процентов опрошенных. 42 процента водителей сначала хотели бы оценить качество машины, а потом уже определиться с покупкой. А вот 16 процентов респондентов оказались не готовы к такому приобретению.

При этом наибольший интерес «Москвичом» выразили водители возрастной категории от 18 до 24 лет, на втором месте — россияне в возрасте от 55 до 64.

Отмечается, что положительно «Москвич» оценили больше всего в Северо-Кавказском федеральном округе (19 процентов), а также в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (18 процентов). В Центральном ФО показатель равен 16 процентам.

Производство «Москвича» должно стартовать в 2022 году на бывшем заводе «Рено Россия» в столице.