Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»

Американская бегунья Шакарри Ричардсон — одна из самых узнаваемых легкоатлеток в мире. Гламурный образ и феноменальная скорость сделали ее суперзвездой, но допинговый скандал все испортил.

Чуть более года назад Шакарри Ричардсон была лучшей спринтершей США, претендовала на золото Олимпийских игр в Токио на 100-метровке, а болельщики и специалисты рассуждали, сможет ли она побить мировой рекорд. Но в 2021 году она оказалась в центре допингового скандала, незадолго до Олимпиады сдав положительный тест на марихуану. И хоть срок дисквалификации составил всего месяц, спортсменка осталась без турнира своей мечты, а сборная США поехала на Игры без главной фаворитки.

После вынужденного перерыва Шакарри критиковала ВАДА, обещала разорвать всех на ЧМ-2022 и усердно меняла имидж. Но если в последнем ей равных по-прежнему нет, то на чемпионат мира она даже не прошла национальный отбор. Вернется ли удача на сторону самой эпатажной легкоатлетки?

Несмотря на любовь к ярким цветам, иногда Шакарри выбирает не слишком выделяющиеся парики. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

В запасе у бегуньи есть и такие, ярко-синие цвета. Фото Getty Images Фото Getty Images

В начале своей карьеры Шакарри не сильно стремилась выделяться и выбирала спокойные оттенки. Фото Getty Images Фото Getty Images

Самый запоминающийся образ бегуньи — рыжие волосы, хвостик и, конечно же, маникюр. Фото Getty Images Фото Getty Images

Наращенные ресницы — еще одна фишка легкоатлетки. Фото Getty Images Фото Getty Images

Шакарри обожает не только эпатажные прически, но и креативные наряды. Фото Getty Images Фото Getty Images

Благодаря своей внешности Шакарри быстро стала звездой легкой атлетики. Фото Getty Images Фото Getty Images

А вот так девушка выглядит в обычной жизни. Фото Getty Images