Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»

Американская бегунья Шакарри Ричардсон — одна из самых узнаваемых легкоатлеток в мире. Гламурный образ и феноменальная скорость сделали ее суперзвездой, но допинговый скандал все испортил.
Чуть более года назад Шакарри Ричардсон была лучшей спринтершей США, претендовала на золото Олимпийских игр в Токио на 100-метровке, а болельщики и специалисты рассуждали, сможет ли она побить мировой рекорд. Но в 2021 году она оказалась в центре допингового скандала, незадолго до Олимпиады сдав положительный тест на марихуану. И хоть срок дисквалификации составил всего месяц, спортсменка осталась без турнира своей мечты, а сборная США поехала на Игры без главной фаворитки.
После вынужденного перерыва Шакарри критиковала ВАДА, обещала разорвать всех на ЧМ-2022 и усердно меняла имидж. Но если в последнем ей равных по-прежнему нет, то на чемпионат мира она даже не прошла национальный отбор. Вернется ли удача на сторону самой эпатажной легкоатлетки?
Несмотря на любовь к ярким цветам, иногда Шакарри выбирает не слишком выделяющиеся парики. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
В запасе у бегуньи есть и такие, ярко-синие цвета. Фото Getty Images
Фото Getty Images
В начале своей карьеры Шакарри не сильно стремилась выделяться и выбирала спокойные оттенки. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Самый запоминающийся образ бегуньи — рыжие волосы, хвостик и, конечно же, маникюр. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Наращенные ресницы — еще одна фишка легкоатлетки. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Шакарри обожает не только эпатажные прически, но и креативные наряды. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Благодаря своей внешности Шакарри быстро стала звездой легкой атлетики. Фото Getty Images
Фото Getty Images
А вот так девушка выглядит в обычной жизни.
Фото Getty Images
Шакарри завоевала сердца поклонников по всему миру. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press