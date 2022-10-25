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25 октября, 23:00

Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»

Отдел фото «СЭ»
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Длинные ногти и яркие прически — фишка самой гламурной бегуньи.
Фото Getty Images
Несмотря на любовь к ярким цветам, иногда Шакарри выбирает не слишком выделяющиеся парики.
Фото Global Look Press
В запасе у бегуньи есть и такие, ярко-синие цвета.
Фото Getty Images
В начале своей карьеры Шакарри не сильно стремилась выделяться и выбирала спокойные оттенки.
Фото Getty Images
Самый запоминающийся образ бегуньи — рыжие волосы, хвостик и, конечно же, маникюр.
Фото Getty Images
Наращенные ресницы — еще одна фишка легкоатлетки.
Фото Getty Images
Шакарри обожает не только эпатажные прически, но и креативные наряды.
Фото Getty Images
Благодаря своей внешности Шакарри быстро стала звездой легкой атлетики.
Фото Getty Images
А вот так девушка выглядит в обычной жизни.
Фото Getty Images
Шакарри завоевала сердца поклонников по всему миру.
Фото Global Look Press
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Американская бегунья Шакарри Ричардсон — одна из самых узнаваемых легкоатлеток в мире. Гламурный образ и феноменальная скорость сделали ее суперзвездой, но допинговый скандал все испортил.

Чуть более года назад Шакарри Ричардсон была лучшей спринтершей США, претендовала на золото Олимпийских игр в Токио на 100-метровке, а болельщики и специалисты рассуждали, сможет ли она побить мировой рекорд. Но в 2021 году она оказалась в центре допингового скандала, незадолго до Олимпиады сдав положительный тест на марихуану. И хоть срок дисквалификации составил всего месяц, спортсменка осталась без турнира своей мечты, а сборная США поехала на Игры без главной фаворитки.

После вынужденного перерыва Шакарри критиковала ВАДА, обещала разорвать всех на ЧМ-2022 и усердно меняла имидж. Но если в последнем ей равных по-прежнему нет, то на чемпионат мира она даже не прошла национальный отбор. Вернется ли удача на сторону самой эпатажной легкоатлетки?

Несмотря на любовь к ярким цветам, иногда Шакарри выбирает не слишком выделяющиеся парики. Фото Global Look Press
Несмотря на любовь к ярким цветам, иногда Шакарри выбирает не слишком выделяющиеся парики. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
В запасе у бегуньи есть и такие ярко-синие цвета. Фото Getty Images
В запасе у бегуньи есть и такие, ярко-синие цвета. Фото Getty Images
Фото Getty Images
В начале своей карьеры Шакарри не сильно стремилась сильно выделяться и выбирала спокойные оттенки. Фото Getty Images
В начале своей карьеры Шакарри не сильно стремилась выделяться и выбирала спокойные оттенки. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Самый запоминающийся образ бегуньи — рыжие волосы, хвостик и, конечно же, маникюр. Фото Getty Images
Самый запоминающийся образ бегуньи — рыжие волосы, хвостик и, конечно же, маникюр. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Нарощенные ресницы — еще одна фишка легкоатлетки. Фото Getty Images
Наращенные ресницы — еще одна фишка легкоатлетки. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Шакири обожает не только эпатажные прически, но и креативные наряды. Фото Getty Images
Шакарри обожает не только эпатажные прически, но и креативные наряды. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Благодаря своей внешности Шакири быстро стала звездой легкой атлетики. Фото Getty Images
Благодаря своей внешности Шакарри быстро стала звездой легкой атлетики. Фото Getty Images
Фото Getty Images
А вот так девушка выглядит в обычной жизни. Фото Getty Images
А вот так девушка выглядит в обычной жизни.
Фото Getty Images
Шакири завоевала сердца поклонников по всему миру. Фото Global Look Press
Шакарри завоевала сердца поклонников по всему миру. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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