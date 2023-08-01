«Катастрофическая ошибка». ВАДА признало, что напрасно обвиняло атлета в приеме ЭПО

Дело австралийского бегуна на средние дистанции Питера Бола может привести к пересмотру процедур тестирования на самый жуткий допинг.

Сага австралийского бегуна Питера Бола, которого обвиняли в приеме мощного допинга эритропоэтина, закончилась оправданием 29-летнего спортсмена. Участник Олимпиады в Токио и призер Игр Британского Содружества на дистанции 800 м, пойманный на внесоревновательном тесте в октябре прошлого года, яростно отстаивал свою невиновность и в конце концов добился своего. Дисциплинарный орган Sports Integrity Australia снял с него обвинения и прекратил расследование. Более того, ВАДА вынуждено признать, что методика обнаружения ЭПО, которую использует агентство, небезупречна и нуждается в улучшении. При этом пересмотра аналогичных дел, по которым, возможно безвинно, были наказаны другие спортсмены, не планируется.

Никогда не принимал никакой запрещенки

Бол был временно отстранен из-за возможного нарушения антидопинговых правил в январе этого года и при помощи американского адвоката Пола Грина устроил мощную пиар-кампанию в свою защиту. Спортсмен клялся, что никогда не принимал никакой запрещенки и вообще является убежденным сторонником чистого спорта. Питер выражал готовность пройти проверку на детекторе лжи, жаловался на репрессивный характер антидопинговой системы и отсутствие у обвиняемых атлетов презумпции невиновности.

— Я прошу всех поверить мне и дать возможность разобраться в ходе рассмотрения дела, — говорил бегун. — Я никогда в жизни не покупал, не изучал, не хранил, не вводил, не использовал ЭПО или любое другое запрещенное вещество. Добровольно передал свои ноутбук, айпад и телефон для проверки в Sport Integrity Australia. Надеюсь, что буду реабилитирован по итогам этого процесса.

Ко всеобщему удивлению, вскрытие пробы Б австралийца показало «атипичный результат». Тест не был отрицательным, но продемонстрировал, что безоговорочно обвинять спортсмена в приеме ЭПО нельзя. К делу подключились ученые из Швеции, которые пришли к удивительному выводу: вся методика выявления рекомбинантного эритропоэтина, при помощи которой ВАДА уличило сотни спортсменов во всем мире, является как минимум спорной. И на этом основании пробу А Питера следует объявить ложноположительной, а самого атлета — оправдать.

Фото Global Look Press

Процесс тестирования будет пересмотрен

Параллельно с научными исследованиями Sport Integrity Australia, пытаясь спасти честь мундира, организовал новое расследование. По второму разу были исследованы все доступные допинг-пробы Бола, допрошено окружение спортсмена, исследованы его банковские счета за последние пять лет... И никаких свидетельств мошенничества опять не обнаружено. Правда, когда весной этого года Бол объявил о своей травме, многие решили, что на самом деле Питер все-таки нарвался на дисквалификацию. Так бы и произошло, если бы бегун молчал и не давил на антидопинговые органы через СМИ. А так дисциплинарным инстанциям все-таки пришлось признать свою «катастрофическую ошибку».

— По результатам данного дела ВАДА проведет обзор текущих процессов обнаружения ЭПО, — говорится в заявлении Sport Integrity Australia. — Важно подчеркнуть, что анализ на рекомбинантный эритропоэтин — это уникальный процесс, который отличается от того, что используется для обнаружения других запрещенных веществ. ВАДА признало, что все стороны в ходе расследования придерживались Всемирного кодекса и всех процедур. Спортсмены должны сохранять уверенность в нашей антидопинговой системе.

— Меня реабилитировали! Это был ложный положительный результат, как я уже говорил! — написал в соцсетях Бол. — Новости от Sport Integrity Australia стали реальностью. Я рад, что ВАДА согласилось пересмотреть процесс тестирования ЭПО, чтобы предотвратить ошибочные результаты в будущем. Никто не должен испытать то, через что я прошел в этом году.

При этом само ВАДА формально не признает своей вины. «У нас нет причин ставить под сомнение обоснованность аналитического метода, использованного для определения рекомбинантного ЭПО, ВАДА оценит текущий процесс проверки с учетом особенностей дела Бола», — говорится в пресс-релизе агентства.

Фото Global Look Press

Ошибки обратной силы не имеют?

Австралийские СМИ пишут, что достаточно мягкие высказывания спортсмена, который потерял полгода карьеры из-за ошибочной методики ВАДА, связаны с тайным соглашением, которое австралиец заключил с дисциплинарными органами. Якобы Питера обещали оперативно оправдать и допустить до чемпионата мира, который в этом месяце пройдет в Будапеште, а он гарантировал, что не станет жестко наезжать на нынешнюю антидопинговую систему. Хотя его случай действительно вопиющий.

Эритропоэтин — это гормон, который вырабатывается нашими почками естественным образом. Он влияет на уровень эритроцитов в крови, что может существенно влиять на результаты в циклических видах спорта. Поэтому уже несколько десятилетий допингеры используют так называемый искусственный (рекомбинантный) ЭПО. Особенность этого препарата в том, что он существует только в виде инъекций, и его невозможно принять случайно. Именно с этим связано жесткое отношение всего спортивного мира к атлетам, пойманным на РЭПО.

Однако теперь выясняется, что положительный результат теста на данный препарат может быть просто вызван некорректным методом, который используют лаборатории с подачи ВАДА. То есть на протяжении более чем двух десятилетий людей на основании сомнительных доказательств обвиняли в том, что они, возможно, никогда не делали. И не просто обвиняли, а лишали медалей и титулов, травили, с позором выгоняли из спорта... А теперь просто говорят: «Извините, ребята, мы немного ошиблись».

Увы, в этом настоящая трагедия антидопинга. Несмотря на уровень развития современной медицины, биологии, химии и прочих наук, невозможно утверждать, что мы знаем о человеческом организме абсолютно всё. Постоянно появляются новые исследования, опровергающие аксиомы прошлого. При этом наказания по обвинениям в использовании запрещенных веществ обычно безапелляционны. Спортсмена могут уличить по итогам перепроверки современными методами анализов деятельней давности. А вот обратный вариант — когда антидопинг признает свои фундаментальные ошибки и оправдывает кого-то задним числом — сейчас кажется абсолютной фантастикой.