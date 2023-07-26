Звездный спортсмен и судья разоблачают ВАДА. Уникальное дело в Италии

С бесчеловечными правилами антидопинговой системы будет разбираться международный трибунал.

В Италии раскручивается удивительное дело, которое ставит под вопрос репутацию всей существующей антидопинговой системы. Известные атлеты и раньше неоднократно жаловались на ее репрессивный характер, бюрократизм и пренебрежение элементарными правами человека. Но теперь специалист по спортивной ходьбе Алекс Швацер, кажется, вознамерился с фактами на руках доказать, что ВАДА и вся созданная вокруг этого агентства структура не имеют никакого отношения к заявленным идеалам чистого спорта. И что под ее крылом работают «шулеры», присвоившие себя право распоряжаться чужими судьбами и ради сохранения власти использующие «мошеннические методы».

История Швацера долгая и запутанная, и представлять Алекса исключительно безвинной жертвой неправильно. Но то, что он не стал молчать и признавать вину при ее отсутствии, как это делают многие его коллеги ради скорейшего возобновления карьеры, — достойно уважения. О своей шестилетней борьбе за справедливость итальянец рассказал документальном фильме «Бег за правдой», четыре части которого вышли на Netflix. Но более мощное впечатление производит интервью судьи из Больцано Вальтера Пелино в Gazzetta dello Sport. Этот арбитр в феврале 2021 года признал обвинения против Швацера сфабрикованными, а сейчас рассказал об обстоятельствах этого скандального дела.

Шесть лет борьбы

В двух словах — о саге Алекса для того, чтобы понимать, о чем речь. Швацер — олимпийский чемпион Игр-2008 (выиграл в Пекине марафон на 50 км). Но накануне лондонской Олимпиады-2012 его карьера пошла под откос. Итальянца поймали на ЭПО и дали три с половиной года дисквалификации, которые затем увеличили еще на полгода за уклонение от сдачи допинг-теста. Рикошетом прилетело его тогдашней девушке фигуристке Каролине Костнер — она отбыла 16 месяцев за то, что помогла любовнику скрыться от допинг-офицеров. А поскольку в Италии допинг — уголовное преступление, Швацер в конце 2014-го получил восемь месяцев тюрьмы условно и штраф 6 тысяч евро. Реального срока избежал, пойдя на сделку со следствием и «сдав» свою девушку.

Перед Играми-2016 спортсмен вернулся, поклялся, что больше даже не станет смотреть на запрещенку, и попросился к тренеру Сандро Донати, который известен ярым неприятием допинга. Каково же было всеобщее удивление, когда незадолго до старта Игр-2016 Швацера снова поймали. Причем для этого была повторно протестирована проба спортсмена от января 2016-го, в которой нашли следы стероидов (первоначально этот тест дал отрицательный результат). Атлет пошел в CAS, но проиграл и получил новую, восьмилетнюю дисквалификацию (при том, что ему грозило пожизненное). В марте 2020-го этот приговор подтвердил Федеральный суд Швейцарии. Кроме того, Алексу грозила тюрьма на родине.

И тут началось самое веселое — судья из Больцано Вальтер Пелино пришел к выводу, что антидопинговые органы не обеспечили защиту проб спортсмена от возможной подмены. Больше иого, имелись люди, заинтересованные в том, чтобы оклеветать Швацера. А наличие в анализах посторонних ДНК свидетельствует о том, что имело место мошенничество при попустительстве ВАДА и Международной федерации легкой атлетики. На этом основании Алекс был признан невиновным и освобожден не только от уголовной ответственности, но и от своей второй дисквалификации (которую ко времени вынесения вердикта он отбыл почти полностью).

Национальные суды и раньше порой указывали, что система доказательств ВАДА не соответствует современным стандартам правосудия. Например, в России в рамках гражданских процессов были оправданы олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков и олимпийский чемпион по гребле на байдарке Александр Дьяченко. Но эти случай не имели большого международного резонанса. А вот в ситуации со Швацером борцам за чистый спорт пришлось защищать честь мундира.

Фото Global Look Press

Мощное противодействие

ВАДА попыталось оправдаться, опубликовав недоуменный пресс-релиз, в котором подтверждало свою правоту со ссылкой на ученых Лозаннского университета. И главное — всемирное агентство отказывалось выполнять вердикт суда Больцано. В итоге 38-летний Швацер остался вне большого спорта, и через год окончательно отбудет свое восьмилетнее наказание. Ради защиты его прав Италия не пошла на конфликт с ВАДА. И подобное игнорирование спортивными властями судебных решений гражданских инстанций вызвало такое возмущение у арбитра Пелино, что он решился раскрыть скандальные подробности «дела Алекса».

Из интервью судьи мы, в частности, узнали, что анализы итальянского ходока в 2016 году тестировала Кельнская лаборатория, которая считается самой авторитетной в Европе. При этом ВАДА сделало все возможное, чтобы торпедировать независимую экспертизу, назначенную судом. «Нам пришлось преодолеть шквал попыток встать у нас на пути», — сообщил Пелино. В частности, лаборатория сначала лгала правосудию, что в ее распоряжении недостаточно биоматериала, затем представителю итальянского суда вручили вскрытую и размороженную пробу А, отказавшись предоставлять пробу Б. И только после угроз обратиться в немецкий суд, искусственные препоны были устранены.

В 60-страничном приговоре Пелино проанализировал итоги прокурорского расследования и пришел к выводу, что в цепочке контроля допинг-тестов существуют очевидные проблемы. В честности, была нарушена анонимность образцов: на пробирке и форме для контроля Швацера было написано «Расин» — это маленькая коммуна в Италии, где он живет. В пробах Алекса нашлись ДНК еще трех людей, что говорит о том, что они, по всей вероятности, «подверглась стороннему воздействию». Кроме того, ВАДА и международная федерация «проявили непрозрачность», отказавшись сотрудничать со следствием.

В 2016 году, как раз во время удивительных приключений с пробирками Швацера, олимпийский чемпион давал показания по своем первому делу, в частности обвиняя врачей национальной команды и руководство итальянской федерации. Два доктора, кормившие спортсмена ЭПО, получили по два года реального срока и штрафы по 10 тысяч евро, а бывший технический директор федерации— девять месяцев тюрьмы. Судья Пелино считает, что эти люди вполне могли поквитаться со Швацером за его откровенность, и у них были все возможности для того, чтобы подставить атлета с новым допинговым инцидентом.

Фото Global Look Press

Серые кардиналы

По мнению судьи, дело здесь даже не конкретно в Алексе, а в том, что существующая система допинг-контроля ненадежна, субъективна и вместо того, чтобы стимулировать атлетов защищать свои права, заточена на признание своей вины, какими бы бредовыми ни казались обвинения. «Вместо того что принять результат судебного разбирательства, ВАДА и Международная федерация легкой атлетики ведут себя словно дети, которые, проиграв соревнования, вымещают свой гнев на напарниках или даже на спортивных снарядах, — говорит Пелино. — Между тем в отношении выявленных нарушений в этих организациях даже не начато внутренне расследование».

Действительно, масштабная борьба против допинга, которая ведется последние два десятилетия привела к тому, что настоящими королями спорта стали не спортсмены, не тренеры и даже не болельщики, а некие серые кардиналы из лабораторий и чиновничьих кабинетов, лоббисты фармацевтических компаний и ученые, работающие не ради того, чтобы кому-то помочь, а с целью уличить, разоблачить и наказать. При этом образцами поведения объявлены не благородство и взаимопомощь, а стукачество и травля коллег.

В итоге некая организация, почему-то выступающая от имени всего спортивного сообщества, присвоила себе право решать, могут ли страны выступать на Олимпиадах под собственными флагами, какие законы должны принимать суверенные парламенты, а какие — отменять. У спортсменов вдруг обнаружились «особенности профессии», не предполагающие права на тайну личной жизни и на презумпцию невиновности. Так действительно ли допинг представляет для спорта такую угрозу, что ради борьбы с ним можно отменить сам спорт? А заодно с ним — национальную идентичность, достоинство и право на спортсмена на элементарную справедливость?