Мо Фара бесславно завершает карьеру. Великий бегун не отобрался в Токио

Четырехкратный олимпийский чемпион не использовал последнюю попытку, не добежав до квалификационного норматива 19 секунд.

Легендарный британский бегун сир Мо Фара провалил последнюю попытку квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. 38-летний спортсмен выиграл забег на 10000 метров, который специально ради него был включен в программу чемпионата Великобритании в Бирмингеме. Но его результат — 27.47,04 на 19 секунд хуже минимального квалификационного норматива, установленного для отбора на Олимпиаду-2020. Для сравнения — пять лет назад в Рио Мо завоевал олимпийское золото с результатом 27.05,17, а личный рекорд Фары на этой дистанции составляет 26.46,57. Заявки в Токио закрываются, и в итоге забег на 10000 метров на Играх пройдет без четырехкратного олимпийского чемпиона. Ветеран сомалийского происхождения теперь, скорее всего, окончательно завершит свою неоднозначную карьеру.

Недовольная гримаса

— Я не знаю, что делать дальше, — заявил четырехкратный олимпийский чемпион после финиша на чемпионате в Манчестере. — Если я не могу соревноваться с лучшими, зачем продолжать выступления? Нет никаких оправданий моему результату с точки зрения условий для подготовки и для выступления. Я искренне думал, что приеду сюда, покажу необходимое время, а затем вернусь в тренировочный лагерь. У меня была потрясающая карьера. Мне повезло, что у меня так много медалей. Нынешняя неудача немного шокирует, и я действительно не знаю, что сказать. Может, действительно пора подумать над тем, чтобы поводить больше времени с детьми.

5 июня на Кубке Европы в Бирмингеме Мо Фара неприятно удивил болельщиков, показав результат 27.50,64 — очень далекий от олимпийского квалификационного минимума. Тогда звездный бегун сослался на проблемы с лодыжкой. Но с этой травмой вроде бы удалось справиться во время сборов на высокогорье во Франции. Так что Мо был полон энтузиазма — несмотря на то, что чемпионат Великобритании начался в холодную и ветренную погоду. Однако в ходе забега Фара не смог удержать необходимый темп, несмотря на то, что на него работал партнер по тренировкам бельгиец Башир Абди. За девять кругов до финиша его шаг стал короче, а на его лице появилась недовольная гримаса.

Ошибка с возвращением

В итоге чуда не произошло. В олимпийском финале на 10000 метров 30 июля в Токио никто не будет отвлекать внимания от главных фаворитов — представителей Уганды Джошуа Чептегеи и Джейкоба Киплимо. Хотя, даже если бы Мо Фара, все-таки прошел квалификацию, шансов оказать угандийцам достойное сопротивление у него было немного — все же возраст берет свое, и решение вернуться к бегу на стадионах для выступления в Токио, вероятно, было ошибкой.

После завоевания шестого титула чемпиона мира на домашнем ЧМ-2017 в Лондоне Мо заявил, что сконцентрируется на шоссейном беге — в основном на коммерческих марафонах и полумарафонах. Но особых успехов на этом поприще Фара не добился. Например, на Чикагском марафоне в октябре 2019 года он занял лишь восьмое место. Поэтому в сентябре прошлого года Фара вернулся на стадион и впервые в своей долгой карьере стал рекордсменом мира. На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе он за час преодолел 21330 метров, улучшив достижение эфиопской легенды Хайле Гебреселассие (21285 м), установленное в 2007 году. Однако часовой бег не является олимпийской дисциплиной и в программу больших соревнований включается редко.

Все ждали новой олимпийской попытки легенды, однако она обернулась фиаско. Спортсмен, доминировавший на дистанциях 5000 и 10000 метров с 2011 по 2017 годы и получивший за это рыцарский орден Британской империи, не смог преодолеть даже квалификационный норматив. Справедливости ради, накануне Токио-2020 отборочный минимум прочти во всех дисциплинах легкой атлетике был сильно ужесточен. Но бегун такого уровня как Фара в оптимальной форме не должен был испытать проблем с попаданием на Игры.

Репутация

У именитого атлета в последнее время проблемы не только с формой. Британский бегун многократно попадал под допинговые подозрения, хотя ни разу не был пойман на запрещенке. Британцы начали опасаться, что с фармподдержкой Фара есть проблемы, еще в 2011 году, сразу после его перехода к американскому тренеру Альберто Салазару. В 2017-м хакеры Fancy Bears опубликовали переписку экспертов международной федерации, в которой некоторые пробы Мо были признаны подозрительными. Благодаря хакерам также стало известно, что перед Играми в Лондоне Фара пропустил два допинг-теста, но его оправдание «не услышал звонка в дверь» признано убедительным. Пробы стайера, сделанные в 2008 и 2014 годах, показали наличие в организме триамцинолона, а также наркотических средств — морфина и викодина. Но это сошло ему с рук — в 2008-м Мо предъявил терапевтическое исключение, а 2014-м оказалось, что бегуна после обморока положили в больницу, где ставили капельницу и давали обезболивающие.

В 2016 году накануне Олимпиады в Рио в рамках расследования допинговых нарушений в академии Салазара Фара допрашивали представители Антидопингового агентства США. Они несколько раз задали вопрос, делал ли Мо в последние годы какие-либо инъекции. Спортсмен ответил отрицательно, но после окончания интервью передумал и признался, что в 2014 году получил четыре укола L-карнитина. Это лекарство разрешено, но, во-первых, оно входит в состав стимулирующего «коктейля Салазара». А во-вторых, недоумение вызвала нерешительность Фара. По версии адвокатов британца, изначально он «не понял вопроса». Наказания за ложные показания Мо не получил. Однако в 2017-м, когда вокруг Салазара начали сгущаться тучи, поспешил уйти от скандального специалиста. После этого Фара начал сотрудничество с тренером Джамой Аденом. Однако вскоре тот попал в облаву, которую устроила испанская полиция. В гостинице, где жил Аден, были обнаружены большие запасы допинга. Адвокаты британского бегуна тогда заявили, что совместная работа Мо и Джамы носила эпизодический характер.

Фара также был в числе подозреваемых по делу о взятках, которые брала за аннулирование положительных допинг-тестов команда прежнего президента международной федерации Ламина Диака. Что касается бывшего тренера Мо Альберто Салазара, то в 2019 году американский специалист получил допинговую дисквалификацию, хотя ни один из его учеников не был наказан. В адрес самого Фара обвинений также не выдвинуто, но подозрительного в этой истории столько, что репутация спортсмена упала очень значительно. И теперь наверняка найдутся те, кто свяжут провал Мо в олимпийской квалификации с недоступностью «коктейля Салазара» и ужесточением допинг-контроля.