Британцы тащат Мо Фара на Олимпиаду. Остался последний шанс

Великий бегун должен сбросить со своего результата 22 секунды ради попадания в Токио.

Легкоатлетический турнир на Олимпиаде в Токио рискует остаться без одной из самых ярких звезд — британского стайера Мо Фара. Четырехкратный олимпийский чемпион не сумел выполнить олимпийский норматив на соревнованиях в Бирмингеме, но ему решено предоставить еще один шанс. Специально ради звездного бегуна в программу чемпионата Великобритании, который состоится 25 июня в Манчестере, включен забег на 10 тысяч метров. Это будет последняя возможность для Мо вскочить на подножку улетающего в Токио самолета. 38-летний ветеран вроде бы восстановился от травмы лодыжки, которая помешала ему показать нужное время раньше.

Последний шанс

В последнее время Фара показывает непривычно плохие для себя результаты. В Бирмингеме именитый бегун преодолел дистанцию за 27.50,64 вместо 27.28,0, которые требовались для отбора на Олимпийские игры в Токио. Таким образом, одна из главных звезд мировой легкой атлетики может банально не попасть на свои третьи Игры, которые, скорее всего, стали бы последними в карьере британца сомалийского происхождения.

Для того чтобы стартовать в Токио, Фара должен показать олимпийский норматив на официальных соревнованиях до 27 июня. И фактически турнир в Бирмингеме был его последним шансом. Но организаторы чемпионата в Манчестере пошли на уступки и включили в расписание нужную для Мо дистанцию — 10 тысяч метров, хоть изначально ее и не было в плане. Британцы явно хотят предоставить великому спортсмену шанс закончить карьеру красиво. Хотя в то, что Мо в состоянии сразиться в Токио за медаль, верится с трудом.

Великий

Желание британских спортивных чиновников понятно, ведь Фара — возможно, величайший бегун на средние и длинные дистанции в истории страны. Четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы, чемпион Европы по кроссу — список регалий Мо очень впечатляет. Неудивительно, что такому великому атлету хотят дать дополнительный шанс. Даже при том, что в последнее время Фара явно не в форме.

В Бирмингеме Мо финишировал восьмым, недобрав до олимпийского норматива 22 секунды. После забега спортсмен посетовал на травму лодыжки. «За пятнадцать кругов до финиша началась сильная боль. Но я должен был продолжать сражаться, сквозь боль, и финишировать в двойке». Раньше об этой травме ничего не было известно, ведь сам Фара незадолго до соревнований в беседе с Eurosport говорил, что находится в неплохой форме.

В сентябре прошлого года Мо Фара впервые в своей долгой карьере стал рекордсменом мира. На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе он за час преодолел 21330 метров, улучшив достижение эфиопской легенды Хайле Гебреселассие (21285 м), установленное в 2007 году. Однако часовой бег не является олимпийской дисциплиной и в программу больших соревнований включается достаточно редко. Брюссельский этап Бриллиантовой лиги оказался для Мо первым соревнованием на стадионе с 2017 года и первым официальным стартом после Чикагского марафона в октябре 2019 года, где звездный бегун занял лишь восьмое место. После Олимпиады в Рио Фара отказался от выступления на стадионах, сконцентрировавшись на марафонах и полумарафонах. Однако три года спустя он заявил, что намерен стартовать на дистанции в 10 тысяч метров на Олимпиаде в Токио.

Репутация

У именитого атлета в последнее время проблемы не только с формой. Британский бегун никак не вырвется из череды допинговых скандалов. Звездный спортсмен ни разу не был пойман на запрещенке, но из-за бесконечных подозрений его репутация небезупречна. Британцы начали опасаться, что с фармподдержкой Фара есть проблемы, еще в 2011 году, сразу после его перехода к американскому тренеру Альберто Салазару. В 2017-м хакеры Fancy Bears опубликовали переписку антидопинговых экспертов международной федерации, в которой некоторые пробы Мо были признаны подозрительными, но затем почему-то объявлены отрицательными. Благодаря хакерам также стало известно, что перед Играми в Лондоне Фара пропустил два допинг-теста, но его оправдание «не услышал звонка в дверь» было признано убедительным. Пробы стайера, сделанные в 2008 и 2014 годах, показали наличие в организме триамцинолона, а также наркотических средств — морфина и викодина. Но это тоже сошло ему с рук — в 2008-м Мо предъявил терапевтическое исключение. А 2014-м бегуна после обморока положили в больницу, где ставили капельницу и давали обезболивающие.

В 2016 году накануне Олимпиады в Рио Фара в рамках расследования дела Салазара допрашивали представители Антидопингового агентства США. Они несколько раз задали вопрос, делал ли Мо в последние годы какие-либо инъекции. Спортсмен ответил отрицательно, но после окончания интервью вдруг передумал и признался, что в 2014 году получил четыре укола L-карнитина. Это лекарство разрешено, но, во-первых, оно входит в состав стимулирующего «коктейля Салазара». А во-вторых, недоумение вызвала нерешительность Фара. По версии адвокатов британца, изначально он «не понял вопроса». Наказания за ложные показания Мо не получил. Однако в 2017-м, когда вокруг Салазара начали сгущаться тучи, поспешил разорвать опасные связи. После этого Фара начал сотрудничество с тренером Джамой Аденом. Однако вскоре тот попал в облаву, которую устроила испанская полиция. В гостинице, где жил Аден, были обнаружены большие запасы допинга. Адвокаты британского бегуна тогда заявили, что совместная работа Мо и Джамы носила эпизодический характер.

Ко всему этому можно добавить, что Фара был в числе подозреваемых по делу о взятках, которые брала за аннулирование положительных допинг-тестов команда прежнего президента международной федерации Ламина Диака. Что касается Салазара, то после их расставания американский специалист получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В адрес самого Мохамеда официальных обвинений не выдвинуто, но подозрительного в этой истории столько, что репутация спортсмена упала очень значительно. Теперь у четырехкратного олимпийского чемпиона есть шанс завершить карьеру достойно. Но если и в Манчестере Мо снова потерпит неудачу, то, скорее всего, он уже никогда не вернется на топ-уровень — по крайней мере, на своих коронных дистанциях в 5 и 10 тысяч метров.

Степан Жирнов