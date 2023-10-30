«Это разбивает мне сердце». Ласицкене попросила прощения у украинской коллеги

Российская прыгунья в высоту обменялась с украинкой Ярославой Магучих неоднозначными выступлениями в СМИ.

Самая успешная российская легкоатлетка последних лет Мария Ласицкене вступила в неоднозначный спор со своей украинской коллегой Ярославой Магучих. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту передала порталу Sports.ru для публикации письмо, которое она якобы отправила своей давней сопернице с Украины во второй половине 2022 года. Публикация, видимо, должна стать ответом на многочисленные обвинения украинских спортсменов в том, что атлеты из России не оказывают им моральной поддержки, а значит, косвенно пропагандируют СВО и поэтому не могут быть возвращены на международную арену. Нюанс в том, что Ласицкене на сайте ЦСКА до сих пор значится как армейская спортсменка, а некоторые из пассажей письма, вынесенные на публику, не слишком уместны для капитана ВС РФ.

Извинения за совместное фото

Напомним, что летом 2021 года Ласицкене и Магучих оказались в центре политического скандала из-за совместных фото на Олимпиаде в Токио. Тогда занявшая третье место Ярослава на эмоциях обнимала Марию и фотографировалась вместе с ней на фоне флага ОКР. Эти кадры вызвали гнев украинских политиков, некоторые из которых назвали спортсменку за ее неосторожное поведение «биомусором». Одной из причиной для хейта был тот факт, что Ласицкене и Магучих — военнослужащие в армиях своих стран, между которыми уже тогда были напряженные отношения. После возвращения из Токио Ярослава имела неприятную беседу в Минобороны. После этого извинилась за снимок с россиянкой и заявила о его провокационном характере.

После начала СВО Магучих активно выступала на различных стартах, выиграла ЧМ-2023 и практически в каждом интервью резко высказывалась о российских коллегах. «У нас больше нет отношений с российскими спортсменами, — говорила она летом 2022 года. — До 24 февраля мы общались между собой, но после этого все изменилось. Никто из россиян ничего не написал. Они молчали. Они не понимают, что происходит. А потом говорят: «Мы ничего не можем сделать». Они могут сделать все что угодно». Знаменитый российский барьерист Сергей Шубенков в ответ на эти слова заметил: «Магучих говорит: «Россияне ничего не понимают». А Магучих в 20 лет понимает, как устроен мир? Если да, то она большая молодец».

Накануне Ярослава все-таки призналась, что получила в прошлом году после ЧМ в Юджине письмо от Ласицкене. Однако оно, по мнению украинки, слишком запоздало и является неискренним. «Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года, — сказала Магучих в интервью ютуб-каналу Евгения Пронина. — Сначала она написала письмо Томасу Баху... Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймешь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно».

Мария Ласицкене. Фото Global Look Press

«Слова никак ничего не облегчают»

Видимо, желая показать искренность своего послания, Ласицкене теперь опубликовала его в СМИ. В нем, в частности, говорится: «Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух. Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое «как вы там?» еще больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен. И я была уверена — никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания. Я ничего не могу сделать с этой ситуацией, и это разбивает мне сердце».

«Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня. Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие. Не думаю, что ты меня поймешь... я перечитываю это все и понимаю, что слова никак ничего не облегчают», — отмечается в письме. И тут уместно напомнить, что в августе этого года Мария уже высказывалась в подобном ключе в интервью Р-Спорт: «Моя огромная ошибка, как мне кажется, состояла в том, что я не нашла в себе смелости написать им сразу после начала событий на Украине. Я в то время была уверена, что им не нужны мои слова. А когда я их произнесла, они мне не поверили».

Безусловно, Ласицкене как знаменитая спортсменка имеет право на свое мнение и как частное лично может сопереживать кому угодно. Тем более что она сама как никто пострадала от санкций в адрес российского спорта еще в период антидопингового кризиса. Однако некоторые из заявлений Марии вызывают вопросы в связи с тем, что она до сих пор фигурирует в списках армейских спортсменов на официальном сайте ЦСКА, а в 2020 году получила звание капитана ВС РФ. Возможно, как в случае с Еленой Исинбаевой, имело место расторжение контракта. Но, если это не так, публичные извинения «за слабость» и фраза о том, что «молчание — не равно согласие» для действующего офицера являются как минимум спорными.