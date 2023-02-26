Дюплантис взлетел на семь сантиметров выше Бубки. Новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский гений покорил планку на 6,22 на турнире своего кумира Рено Лавиллени.

Арман Дюплантис продолжает раздвигать границы возможного. 23-летний швед во французском Клермон-Ферране прыгнул на 6 метров и 22 сантиметра, установив новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Причем рекордный прыжок получился, пусть и с третьей попытки, зато просто великолепным — Дюплантис преодолел планку с серьезным запасом. Уникальный спортсмен все больше и больше увеличивает свой отрыв от результатов Сергея Бубки, который теперь составляет семь сантиметров. К тому же нынешнее достижение для Армана было важно вдвойне, ведь он побил мировой рекорд не где-нибудь, а на турнире своего кумира Рено Лавиллени.

Сантиметр за сантиметром

Дюплантис, известный в мире легкой атлетики под прозвищем Мондо, в данный момент является главной звездой королевы спорта. Причем совершенно заслуженно. Еще тинейджером он подавал очень большие надежды, которые, повзрослев, начал оправдывать. Свой первый взрослый мировой рекорд сын американского прыгуна с шестом Грега Дюплантиса и шведской многоборки Хелены Дюплантис (в девичестве Хедлунд) установил 8 февраля 2020 года в польском Торуне — тогда в соревнованиях в зале он преодолел планку на 6,17.

Спустя неделю в Глазго (Великобритания) Арман еще сантиметр прибавил, взяв 6,18. Не сбила его и ковидная пауза в соревнованиях. В сентябре 2020-го Дюплантис в Риме установил новое мировое достижение на открытом воздухе, покорив 6,15 и на сантиметр превзойдя достижение Бубки от 31 июля 1994 года. Добавим, что с 2000 года рекорды в залах и на открытом воздухе перестали фиксироваться как отдельные, но подвиги шведа в столице Италии все равно были знаковыми.

Арман Дюплантис. Фото AFP

2021 год получился для Мондо не столь результативным в плане высот, хотя он все равно выиграл главный старт — Олимпийские игры в Токио. Но понятно, что спортсмен такого уровня сражается прежде всего с собой, а не с соперниками. И в прошлом сезоне он доказал, что потенциал у него по-прежнему гигантский. В марте 2022-го с разницей в пару недель он в Белграде прыгнул на 6,19 и на 6,20. Причем последний из двух этих рекордов в столице Сербии он установил на чемпионате мира в помещениях. Летний сезон также увенчался феноменальным рекордным прыжком на 6,21 в американском Юджине на чемпионате мира. Сам прыгун назвал 2022-й с заметным отрывом лучшим годом для себя за карьеру. И дал понять, что нацелен в перспективе преодолеть знаковый рубеж в 6,25.

Рекорд для друга и ментора

Что ж, первый шаг и к этой, возможно, лишь промежуточной цели шведский суперталант уже сделал. Причем в Клермон-Ферране, где организатором соревнований является Лавиллени. Француз также успел побывать мировым рекордсменом — в 2014 году на «Звездах шеста» в Донецке он побил достижение Бубки, прыгнув на 6,16. Также он является олимпийским чемпионом 2012 года. Но что еще более важно в этой ситуации — другом и ментором Дюплантиса. На заре карьеры Мондо француз не только не играл с юным оппонентом в «игры разума», не вел ожесточенного соперничества, он оказывал ему всевозможную поддержку, помогая огранить этот «спортивный алмаз». И хотя сейчас 36-летний Рено уже не столь хорош в секторе, как раньше, он является гигантским авторитетом для Дюплантиса.

Так что мировой рекорд в Клермон-Ферране стал королевским подарком от Мондо своему другу и учителю. Он начал зимний сезон в первых числах февраля на соревнованиях своего имени в шведском городе Уппсала. Причем в первом же старте покорил планку на 6,10, тем самым побив еще одно достижение Бубки. Дюплантис в 12-й раз преодолел планку на 6,10 и выше, в то время как у Бубки таких прыжков было всего 11. Затем швед взял 6,06 в Берлине, попробовал штурмовать там же в столице Германии 6,22, но безуспешно.

Впрочем, эта осечка только дополнительно мотивировала Мондо — в Клермон-Ферране он начал с 5,71. Затем пропустил 5,81, а на разминочной для себя высоте 5,91 затратил сразу две попытки. Зато 6,01 он взял без сбоев и приступил к штурму мирового рекорда. Первые две попытки не удались, зато третья вышла идеально. Под восторженный рев трибун Дюплантис уверенно преодолел планку, после чего мгновенно попал в объятия Лавиллени. В обнимку два знаменитых прыгуна рухнули на маты, после чего сам Дюплантис еще долго и эмоционально праздновал свой успех.

Арман Дюплантис. Фото AFP

«Это очень важное достижение для меня! Рено значит так много для меня, он больше всех вдохновлял меня, был моим кумиром, помог мне поверить, что я могу бить мировые рекорды. Так что я очень хотел сделать это здесь для него. Это по-настоящему особенный момент!» — прокомментировал свое достижение и реакцию Дюплантис. Он установил уже свой шестой мировой рекорд в карьере. Вряд ли кто-то удивится, если уже в этом году Мондо прибавит к этому достижению как минимум еще несколько сантиметров.