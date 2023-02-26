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Сегодня, 10:26

Дюплантис установил новый рекорд в прыжках с шестом

Руслан Минаев
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Арман Дюплантис.
Фото AFP

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый рекорд в прыжках с шестом.

На этапе Мирового тура в Клермоне (Франция) олимпийский чемпион в помещении показал результат 6 метров 22 сантиметра. Швед превзошел собственный рекорд, установленный в Юджине (США) в июле 2022 года — 6 метров 21 сантиметр.

Дюплантис также побил рекорд в прыжках с шестом в помещении (6 метров 20 сантиметров), который он установил в марте 2022 года в Белграде (Сербия).

Арман (Мондо) Дюплантис
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