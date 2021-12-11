Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества

Американка кубинского происхождения Рози Руис благодаря хитрости стала победительницей марафона в Бостоне. Но обман в итоге вскрылся, и победу у нее отобрали.

В 1980 году первой к финишу дистанции Бостонского марафона у женщин пришла уроженка Кубы с американским паспортом Рози Руис. Она пересекла финишную линию, после чего наклонилась и, очевидно, испытывая боль, передвигалась с трудом — ей помогали полицейские.

Рози Руис после финиша. Фото Getty Images

Победительнице вручили лавровый венок. Позднее она со смущенной улыбкой давала интервью и не знала, как объяснить свой невероятный успех. На вопрос, есть ли у нее тренер, она ответила отрицательно. «Я тренирую себя сама», — сказала Руис.

Но у организаторов, да и не только у них, возникли сомнения. Спортсменка, которая преодолела марафонскую дистанцию во второй раз в жизни, вдруг победила с великолепным результатом в одном из самых престижных забегов планеты, где стартуют десятки тысяч бегунов, в том числе профессионалы. Сенсационная чемпионка показала время 2.31,56 — рекорд Бостонского марафона и на тот момент третий результат за всю историю женского марафонского бега. Кроме того, Рози улучшила свой личный рекорд сразу на 25 минут. Ее не видели среди лидеров по ходу дистанции ни соперницы, ни волонтеры, стоявшие на трассе, ни судьи. Хоть после финиша ей и понадобилась помощь, она не выглядела изможденной в достаточной для марафонца степени, и тем более — для победительницы забега.

На вопросы о своей победе Роуз отвечала путано, деталей трассы вспомнить не могла. На вопрос о том, как же она достигла такого удивительного прогресса, отвечала просто: «Я тренировалась». Но выяснилось, что дело было не совсем в тренировках. Точнее, совсем не в них.

Предыстория

Как вообще Руис попала на Бостонский марафон? Она заняла 11-е место в марафоне, который прошел в Нью-Йорке. И тут вскрылся первый обман. Рози вспомнила свидетельница, которая рассказала о том, как все было. Девушка по имени Сьюзен Морроу ехала на финиш Нью-Йоркского марафона в метро и заняла свободное место в вагоне рядом с женщиной в одежде бегуньи. Та сказала, что ее зовут Рози Руис, и объяснила, что подвернула ногу во время забега — примерно на 25-м километре. После этого обе отправились к финишу. Рози подошла к судейскому столику и сказала, что получила травму. Ее отправили к врачам. Позднее выяснилось, что судьи внесли ее в протокол как финишировавшую на 11-м месте. Никто ничего не проверял, ведь речь не шла о призовых местах.

Организаторы Бостонского марафона оказались в неловком положении. Победитель вроде как есть, но сомнений в честности успеха становится все больше. Им пришлось изучить фоторепортажи с заключительной части дистанции. Руис ни на одной фотографии не было. Кроме того, один из волонтеров рассказал, что видел, как она выходила из парка где-то за милю до финиша. Обман стал очевидным, и Рози дисквалифицировали. До этого то же самое сделали и организаторы марафона в Нью-Йорке. Представители марафона в Бостоне могли убрать ее из финишного протокола уже на этом основании, ведь 11-е место в Нью-Йорке дало ей право выступить на старте. Но они предпочли провести свое расследование, чтобы убедиться: Руис никоим образом не могла пробежать всю дистанцию. В реальности она преодолела примерно 1,6 километра перед финишем.

Чем все закончилось

Мошенничество Руис не признала, медаль возвращать отказалась. Победительницей признали канадку Жаклин Гаро, для которой пришлось изготовить новую награду.

Жаклин Гаро (справа) на церемонии награждения.

«Я могу честно и откровенно сказать, что это второй самый печальный день в моей жизни, — сказала Рози после вердикта. — Грустнее был только тот день, когда мне пришлось оставить отца в моей родной стране 18 лет назад».

Рози Руис. Фото Getty Images

После случившегося в защиту Рози высказывался ее друг и руководитель бегового клуба Стив Марек. Однако позднее Марек рассказал, что Руис сама призналась ему в жульничестве. По его словам, она вновь ехала на метро, а на трассу попала за милю до финиша.

«Она выпрыгнула из толпы, не зная, что лидер забега еще не финишировала, — поведал Марек в 1996 году. — Поверьте мне, она была так же шокирована, как и все, когда узнала, что стала первой». Вероятно, она не стремилась к победе, а участие в марафоне было нужно для отчета перед работодателем, который оплатил ее поездку в Бостон. Если бы она выбежала из толпы чуть позже, то ее хитрость наверняка вновь осталась бы незамеченной.

Рози Руис. Фото speaker.com

Забавно, что сам Марек в прошлом совершил похожий поступок. В 1978 году он проехал часть дистанции Нью-Йоркского марафона на автомобиле, а до этого требовал дать ему стартовать с первого ряда, хотя его лучшее время не позволяло сделать этого. Его дисквалифицировали, но через год он выступил под вымышленным именем. На соревнования он надевал костюм Супермена.

После скандального марафона фейковая победительница грозилась показать свои возможности на других соревнованиях, чтобы доказать, что ее победа была честной. В реальности же ее спортивная карьера на этом завершилась. Зато не закончились ее проблемы. В 1982 году ее обвинили в краже 60 тысяч долларов у агентства по недвижимости, где она в то время работала. Неделю мошенница провела в тюрьме, после чего ей дали пятилетний условный срок. Еще через год ее уличили в продаже кокаина полицейским под прикрытием в Майами, после того как она переехала в Южную Флориду. И вновь она отделалась условным сроком, на сей раз трехлетним.

Как настоящая победительница отнеслась к Руис и ее поступку

Любопытно, что Руис и Гаро — реальная победительница марафона — встретились через пару лет в Майами. «После забега на 10 километров она подошла ко мне, представилась, — рассказала канадка. — Я спросила ее, почему она сделала это тогда в Бостоне. «Я бежала марафон и победила», — ответила она. «Забудь об этом, — сказала я». Скандал заставил организаторов Бостонского марафона внедрить нововведение. Теперь все участники должны бежать с электронными чипами.

«Я не знаю, почему он так и не извинилась, — сказала Гаро в интервью. — Это уже вопрос к ней. Возможно, она была немного не в себе. В некоторых аспектах своей жизни она была прекрасным человеком. Я только надеюсь, что она простила себя и что до определенной степени у нее было все в порядке. Мы все совершаем ошибки. Я полностью простила ее. Для меня это не имеет большого значения».

В 2019 году Рози умерла от рака. Ей было 66 лет. Жаклин Гаро, узнав об этом, посвятила ей пост в Facebook. «Давайте запомним Рози как прекрасную женщину, которая заботилась о своей семье, была очень любящим человеком и, как и все мы, совершала ошибки, — написала она. — Покойся с миром, Рози Руис».

https://www.facebook.com/jacqueline.gareaumassotherapeute/posts/10157740716623217

Одна из самых известных мошенниц мирового спорта так и не признала вину публично. Но теперь ее трюк вряд ли кто-нибудь повторит. Хотя желающих победить любой ценой меньше не стало.