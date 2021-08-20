Сибиряк ушел из сборной России и стал чемпионом мира. Золотой прыжок Матвея Волкова

Перешедший в сборную Белоруссии 17-летний Матвей Волков выиграл чемпионат мира среди юниоров в прыжках с шестом.

Юниорский чемпионат мира

Прыжки с шестом. Юноши

1. Матвей Волков (Белоруссия) — 5,45

2. Юхо Аласаари (Финляндия) — 5,35

3. Кили Рейдмейер (ЮАР) — 5,30...

7. Александр Соловьев (Россия) — 5,05

Матвей — классический пример self made спортсмена, всех своих успехов они вместе с отцом добивались вопреки. Когда год назад перед российскими легкоатлетами в очередной раз закрылась дорога на международные старты даже в нейтральном статусе, только Волковы стали не только жаловаться, а действовать.

Правда, волей судьбы у них была лазейка: Матвей — несовершеннолетний, за сборную России еще никогда не выступал, и на него строгие правила смены спортивного гражданства не распространяются. Поэтому семья Волковых села на машину и отправилась в далекое путешествие из родного Иркутска в Минск. А там все получили белорусский паспорт, а вместе с ним — долгожданную спортивную свободу.

Теперь Матвей мог не дожидаться месяцами нейтрального статуса, как все остальные россияне, а спокойно соревноваться на международных стартах. Но — уже в составе белорусской команды.

He only had to attempt two heights, but that was all that was needed ?



Matvei Volkov ?? is the #WorldAthleticsU20 pole vault champion with 5.45m. pic.twitter.com/NcXhbjduus — World Athletics (@WorldAthletics) August 20, 2021

Волков проявил характер, а француз дрогнул

В принципе, сразу было понятно, что в лице Волкова-младшего (отец и тренер Константин — серебряный призер Олимпиады-80) Россия упустила большой талант. Матвей постоянно бил мировые рекорды по своему возрасту, последний из них — буквально этой зимой, когда на турнире в Польше прыгнул 5,60. Волковы даже ставили супер-амбициозную задачу в 17 лет отобраться на Олимпийские игры в Токио. Но это все же оказалось слишком рано.

Интересно, что стопроцентным фаворитом чемпионата мира в Найроби Матвей не считался. Совсем недавно на юношеском чемпионате мира он стал вторым. Гораздо выше прыгал француз Энтони Аммирати — его уже называют наследником Рено Лавиллени. В 18 лет француз имеет прыжок на 5,72 — это на целых 12 сантиметров выше, чем лучший результат Волкова.

Но в Найроби все пошло по совсем неожиданному сценарию. В первый день финал мужского шеста отложили из-за ливня. А наутро психологическая устойчивость вышла на первый план. И тут-то француз дрогнул — не справился со своей начальной высотой и забаранил. А вот Матвей, наоборот, проявил характер, с третьей попытки взяв 5,45. Больше никому эта высота не покорилась, и результата хватило для победы.

Чемпион России Александр Соловьев, который имеет в этом сезоне результат 5,43, в Найроби не смог взять даже 5,20. При этом Соловьев, который тренируется у известного московского наставника Олега Диаздинова, старше Волкова на целых два года.

История Волкова вряд ли много раз повторится

Всех, конечно, теперь интересует, не побегут ли из России другие легкоатлеты вслед за Волковым. Но — скорее нет. Во-первых, ситуация с получением нейтрального статуса сейчас гораздо лучше, чем год назад. В Найроби у нас выступают целых 23 человека, это самая большая команда за последние годы.

Во-вторых, безболезненно такой переход возможен только для несовершеннолетних спортсменов, которые никогда еще не выступали за сборную. То есть для юношей и юниоров. Причем переезжать нужно будет вместе с семьей и реально жить в другой стране — чисто формальный переход международная федерация не одобрит. А это всегда сложно и завязано на целой совокупности факторов.

Так что скорее всего, история с Волковым все же будет единичной. Хотя Матвей — огромный молодец, который показал, что при большом желании все возможно. А еще он давно мечтает зарубиться в секторе с олимпийским чемпионом Мондо Дюплантисом. Швед тоже с детства считался огромным талантом, и это его рекорды для всех возрастов сейчас служат ориентиром для Волкова.

В Токио Матвей не успел, а Дюплантис там почти без борьбы выиграл. В Париже-2024 будет интересно: туда собираются Волков-младший, Дюплантис, а еще хозяин соревнований француз Аммирати.