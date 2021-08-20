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Сибиряк ушел из сборной России и стал чемпионом мира. Золотой прыжок Матвея Волкова

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 13:50
Матвей Волков. Фото Twitter
Матвей Волков. Фото Twitter
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Перешедший в сборную Белоруссии 17-летний Матвей Волков выиграл чемпионат мира среди юниоров в прыжках с шестом.

Юниорский чемпионат мира
Прыжки с шестом. Юноши
1. Матвей Волков (Белоруссия) — 5,45
2. Юхо Аласаари (Финляндия) — 5,35
3. Кили Рейдмейер (ЮАР) — 5,30...
7. Александр Соловьев (Россия) — 5,05

Матвей — классический пример self made спортсмена, всех своих успехов они вместе с отцом добивались вопреки. Когда год назад перед российскими легкоатлетами в очередной раз закрылась дорога на международные старты даже в нейтральном статусе, только Волковы стали не только жаловаться, а действовать.

Правда, волей судьбы у них была лазейка: Матвей — несовершеннолетний, за сборную России еще никогда не выступал, и на него строгие правила смены спортивного гражданства не распространяются. Поэтому семья Волковых села на машину и отправилась в далекое путешествие из родного Иркутска в Минск. А там все получили белорусский паспорт, а вместе с ним — долгожданную спортивную свободу.

Теперь Матвей мог не дожидаться месяцами нейтрального статуса, как все остальные россияне, а спокойно соревноваться на международных стартах. Но — уже в составе белорусской команды.

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Волков проявил характер, а француз дрогнул

В принципе, сразу было понятно, что в лице Волкова-младшего (отец и тренер Константин — серебряный призер Олимпиады-80) Россия упустила большой талант. Матвей постоянно бил мировые рекорды по своему возрасту, последний из них — буквально этой зимой, когда на турнире в Польше прыгнул 5,60. Волковы даже ставили супер-амбициозную задачу в 17 лет отобраться на Олимпийские игры в Токио. Но это все же оказалось слишком рано.

Интересно, что стопроцентным фаворитом чемпионата мира в Найроби Матвей не считался. Совсем недавно на юношеском чемпионате мира он стал вторым. Гораздо выше прыгал француз Энтони Аммирати — его уже называют наследником Рено Лавиллени. В 18 лет француз имеет прыжок на 5,72 — это на целых 12 сантиметров выше, чем лучший результат Волкова.

Но в Найроби все пошло по совсем неожиданному сценарию. В первый день финал мужского шеста отложили из-за ливня. А наутро психологическая устойчивость вышла на первый план. И тут-то француз дрогнул — не справился со своей начальной высотой и забаранил. А вот Матвей, наоборот, проявил характер, с третьей попытки взяв 5,45. Больше никому эта высота не покорилась, и результата хватило для победы.

Чемпион России Александр Соловьев, который имеет в этом сезоне результат 5,43, в Найроби не смог взять даже 5,20. При этом Соловьев, который тренируется у известного московского наставника Олега Диаздинова, старше Волкова на целых два года.

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История Волкова вряд ли много раз повторится

Всех, конечно, теперь интересует, не побегут ли из России другие легкоатлеты вслед за Волковым. Но — скорее нет. Во-первых, ситуация с получением нейтрального статуса сейчас гораздо лучше, чем год назад. В Найроби у нас выступают целых 23 человека, это самая большая команда за последние годы.

Во-вторых, безболезненно такой переход возможен только для несовершеннолетних спортсменов, которые никогда еще не выступали за сборную. То есть для юношей и юниоров. Причем переезжать нужно будет вместе с семьей и реально жить в другой стране — чисто формальный переход международная федерация не одобрит. А это всегда сложно и завязано на целой совокупности факторов.

Так что скорее всего, история с Волковым все же будет единичной. Хотя Матвей — огромный молодец, который показал, что при большом желании все возможно. А еще он давно мечтает зарубиться в секторе с олимпийским чемпионом Мондо Дюплантисом. Швед тоже с детства считался огромным талантом, и это его рекорды для всех возрастов сейчас служат ориентиром для Волкова.

В Токио Матвей не успел, а Дюплантис там почти без борьбы выиграл. В Париже-2024 будет интересно: туда собираются Волков-младший, Дюплантис, а еще хозяин соревнований француз Аммирати.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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