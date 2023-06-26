Звездный легкоатлет упал с мотоцикла. Сезон для Шубенкова закончен?

С Сергеем произошел неприятный инцидент во время прогулки.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил серьезную травму. Спортсмен упал с мотоцикла и сломал ключицу. Теперь к тренировкам, по словам тренера, россиянин приступит нескоро. К тому же легкоатлету, возможно, придется перенести операцию.

Травма

Инцидент произошел после одной из тренировок, когда Шубенков поехал кататься на новом мотоцикле по лесу. Во время прогулки что-то пошло не так, и Сергей упал с транспортного средства. В результате падения спортсмен получил перелом ключицы.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — сказал ТАСС тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Такая травма — довольно частое явление при падениях или сильных ударах. Ключица представляет собой некрупную, полую кость, которая соединяет лопаточную часть с грудиной. Переломы, как правило, локализуются преимущественно в центральной части.

Длительность восстановления после такого повреждения составляет около 10 недель. Это довольно приметный срок: все будет зависит от степени сложности перелома у Сергея, которую еще предстоит оценить барнаульским травматологам.

Сергей Шубенков (справа). Фото Никита Успенский/ВФЛА

Операция

Не исключено, что Шубенкову придется перенести хирургическое вмешательство. Операции при переломах ключицы проводятся, если фрагменты сместились или значительно деформировалось надплечье. К тому же могут возникнуть и другие проблемы, к примеру, с сосудами.

Так что о возвращении Сергея к тренировкам пока никакой речи и быть не может. Тренер Клевцов пока не дает никаких прогнозов, но сказал, что это во многом будет зависеть от самого спортсмена.

«Это во многом зависит от него самого, есть люди в спорте, которые и в солидном возрасте умели добиваться высоких результатов, те же Линфорд Кристи, Ален Джонсон. Они так бегают в этом возрасте, потому что продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть определенные вопросы. Если у него будет желание вернуться даже в этом сезоне, то я всегда рядом, никуда не делся, но не знаю, получится ли у Шубенкова», — отметил тренер.

Сергей Шубенков. Фото Соцсети

Разочарование

Такое серьезное повреждение определенно ставит под сомнение участие спортсмена в соревнованиях в текущем сезоне. Во всяком случае, вряд ли его стоит ждать на чемпионате России, который пройдет с 3 по 8 августа в Челябинске. До турнира осталось шесть недель, в то время как Сергею предстоит восстанавливаться около девяти.

Тренер спортсмена выразил разочарование поведением Шубенкова. Клевцов считает, что легкоатлету стоило быть осторожнее и беречь себя. А катание на мотоцикле это достаточно травмоопасное занятие для профессионального спортсмена.

«То, что Шубенков сел за мотоцикл, считаю непрофессиональным поступком. Я другим много лет приводил в пример давнишнее интервью с Еленой Исинбаевой, где она говорит, что никогда не позволит себе пойти на каток, потому что это представляет опасность, а тут человек, у которого считанное количество сезонов осталось, позволил себе пойти на такой риск. Абсолютно разочаровывающий поступок», — добавил тренер.