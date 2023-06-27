На рекорды Болта покушается необычный американец. Он хочет скрестить спорт с миром дизайнерской моды

Ноа Лайлс заметен на стадионе и за его пределами.

Усэйн Болт уже почти шесть лет как ушел из легкой атлетики, но до сих пор остается иконой и законодателем мод в этом виде спорта. А его рекорды выглядят непоколебимым препятствием, которое вряд ли кто-либо сможет преодолеть. Или же нет? Эксперты считают, что в мире есть человек, чьи шансы поспорить за звание самого быстрого в истории необычайно высоки.

Речь идет об американце Ноа Лайлсе. 25-летний бегун уже сравнялся с Болтом по количеству побед на его любимой дистанции в 200 метров и продолжает улучшать свое время. И пусть сейчас личный рекорд Лайлса заметно уступает историческому достижению Болта, даже сам Усэйн не уверен, что его рекорд устоит.

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Лайлс уже очень быстр

На соревнованиях в Нью-Йорке американец Ноа Лайлс в очередной раз выиграл двухсотметровку. В самой по себе этой победе нет ничего выдающегося, да и показанное время в 19,83 секунды не так впечатляет — Лайлс бегал и побыстрее. Важнее другое: Ноа показывает выдающуюся стабильность и, похоже, никому победы на дистанции 200 м из действующих легкоатлетов больше отдавать не собирается. Большой талант Ноа был известен давно, а наиболее ярко о своих намерениях стать наследником Болта Лайлс заявил на предолимпийском ЧМ-2019 в Катаре. Однако после удачного дебютного ЧМ последовал провал на Играх в Токио. Пандемия и сдвинутые на год сроки Игр повлияли на подготовку Лайлса, и он остался на олимпийской двухсотметровке только третьим. Правда, после этого ни разу эту дистанцию уже никому не проигрывал, включая домашний ЧМ-22 в Орегоне.

Теперь Лайлс сравнялся с Болтом по количеству побед на 200 метровке. Достижение неоднозначное, ведь не учитывается уровень этих стартов, количество участий, процент побед от общего числа заявок на соревнования, конкуренция на каждом отдельном турнире и многое другое... Однако с учетом роста личных результатов Ноа определенный тренд и динамику отследить можно вполне. Если кто и способен сейчас побить результат Усэйна, то только Ноа Лайлс. Правда, речь идет только о 200-метровой дистанции. Стометровку Ноа практически не бегал, предпочитая ей скорее даже 400. А в последнее время американец и вовсе сконцентрировался исключительно на 200-метровке. Правда, добиваясь на ней все более впечатляющих значений. К слову, личный рекорд Лайлса сейчас третий в истории — сразу после двух великих ямайцев Болта (19,19 секунды) и его товарища по команде Йохана Блэйка (19,26 секунды).

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В успех Ноа верит и сам Болт

Личный рекорд Ноа — 19,31 был установлен год назад на чемпионате мира в Юджине, втором по размеру городе штата Орегон. Этот результат стал американским рекордом, рекордом всей Северной Америки. Давайте скажем прямо — рекордом для всего мира, помимо уникальной Ямайки и ее знаменитой школы спринтеров. Но главное, подобный результат заставил задуматься, а так ли далек рекорд Болта? В спринте 12 сотых — это достаточное расстояние, которое далеко не факт, что получится преодолеть. К тому же и сам Лайлс, показав выдающееся время на ЧМ-22, дальше пока приблизиться к самому себе образца лета-2022 не смог. К примеру, его лучший результат этого сезона только 19,67. Тем не менее эксперты уверены, что на свой пик он еще не вышел и рекорд мира ему будет по силам. Почему бы не установить его, скажем, на Олимпиаде в Париже?

Олимпиада сейчас первоочередная цель для Ноа, ведь боль от поражения в Токио до сих пор не угасла. Поэтому, возможно, мы и видим в предолимпийском сезоне не столь выдающиеся результаты. Да и нет у Лайлса большого резона бежать быстрее в отсутствие реальных конкурентов. Уже и сам Болт не уверен, устоят ли его рекорды, и среди потенциальных претендентов на корону называет в многочисленных интервью именно Ноа. А недавно на «Гран-при» на Ямайке Усэйн так впечатлился результатами американца, что подошел к Лайлсу и обнял его. Кстати, уроженца Флориды Болт приметил еще в 2017 году. Ровно в тот момент, когда Усэйн собрался заканчивать со спортом, Лайлс свой путь в большом спорте только начинал. Тем не менее они успели пересечься на нескольких стартах, и Болт сказал, что ему будет на кого оставить легкую атлетику.

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Дефиле для атлетов

Заметен Ноа и за пределами легкоатлетического стадиона. Лайлс увлекается дизайнерской одеждой и сотрудничает со многими известными брендами, пытаясь объединить между собой мир моды и спорт. Вообще профессиональный спорт всегда был своего рода центром моды и стиля. Знаменитые спортсмены известны не только своими навыками на поле, но и своими образами. Вне соревновательной дорожки его никогда не увидеть в банальных кроссовках и рядовой футболке. Ноа бросает вызов классическому восприятию спортсмена, и по его инициативе на американском этапе Бриллиантовой лиги для элитных атлетов стали проводить своего рода дефиле — это небольшая прогулка по городу в одежде, в которой мы не привыкли спортсменов видеть и такими их воспринимать. Тем не менее Лайлс уверен, что и бегуны смотрятся здорово на красной ковровой дорожке, а фотосессию можно провести и в раздевалке.

Впервые Ноа задумался о том, что нужно менять публичный образ спорта, когда не нашел спортсменов в обзоре лучших нарядов года от журнала GQ. По его мнению, яркое впечатление должны оставлять не только твои результаты, но и восприятие личности, а одежда должна соответствовать. «И неужели вся ваша личность сводится к тому, что вы быстро бегаете по стадиону?» — недоумевает Лайлс. Вместе с подругой Майей Бруни он ведет популярный аккаунт в соцсетях Track and Filds, где публикует нестандартные образы звезд мировой легкой атлетики. При этом, что важно, этот активизм никак не мешает Ноа совершенствоваться как спортсмену. Побьет рекорды Усэйна Лайлс или нет, сейчас никто не скажет. Известно только одно. Ни один рекорд не может держаться вечно. Это вечный круг сансары, где будущее всегда побеждает прошлое.