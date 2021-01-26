История Александры Чудиной — самой удивительной спортсменки в послевоенном СССР, трехкратной чемпионки мира по волейболу и призера Олимпиады по легкой атлетике.

Александра Чудина была по-настоящему уникальным человеком. Начав спортивную карьеру в хоккее с мячом, она выступала одновременно в волейболе и легкой атлетике. И везде сумела добиться успехов: стала трехкратной чемпионкой мира по волейболу и призером Олимпийских игр в прыжках в длину и высоту и в метании копья. Александре принадлежало несколько мировых рекордов в другом виде легкой атлетики — многоборье (тогда это было пятиборье). Из современных спортсменов с похожей историей вспоминается разве что чешка Эстер Ледецка, выигравшая золото в сноуборде и горных лыжах на Олимпиаде в Пхенчхане.

Удивительно, но о Чудиной написано не так много статей и не снято фактически ни одного фильма. Страничка в «Википедии» рассказывает только лишь сухие факты из биографии великой спортсменки. Хотя здесь можно вспомнить того же Всеволода Боброва, единственного советского олимпийца, выступавшего на летних и зимних Играх. Имена хоккеистов Валерия Харламова и Владислава Третьяка известны на весь мир, а последний фильм о футбольном вратаре и лучшем голкипере XX века Льве Яшине вышел в конце 2019 года. А вот об истории Александры Чудиной — почти ни слова.

Александра Чудина.

Подозрения в отклонении от нормы

Когда Чудина выигрывала, о ней знали все. И именно на волне успеха стали появляться подозрения в природной уникальности спортсменки. Уже после завершения ее карьеры австрийский профессор Людвиг Прокоп написал статью «Хромосомы спортивных амазонок», указав на то, что победительницы женских соревнований часто имеют мужские и женские половые признаки. Именно это и помогает им выигрывать.

Упомянув в своей работе Александру Чудину, он заставил посмотреть на спортсменку с другой стороны. Многие даже начали вспоминать ее мужское поведение — в первую очередь злоупотребление алкоголем и курение папирос «Беломор». Но больше всего — хриповатый мужской голос Чудиной и ее широкие плечи. В годы, когда выступала Александра, не было гендерных тестов (кроме обычного осмотра), поэтому вопросов возникло много. Советская легкоатлетка Галина Зыбина была уверена в том, что Александра физиологически совмещала в себе признаки мужчины и женщины.

— Их выставляли за сборную СССР. Мы-то знали. Еще перед Олимпиадой-1952 на сборе в Выборге устроили осмотр. Потом прогуливались с Ниной Думбадзе, а на скамеечке всхлипывала Шура Чудина. В Хельсинки мы уже вовсю тренировались, а Чудину привезли последним поездом, когда нашу заявку подписала медицинская комиссия. Но выигрывать Шуре запретили. Предупредили: «Любое место, кроме первого!» — рассказала Зыбина в интервью «СЭ».

В подтверждение этого факта ходили слухи о романе Чудиной с конькобежкой Ингой Артамоновой, которая в то время уже была замужем. Говорили, что муж приревновал Ингу к Александре и убил. Но такие подозрения ничего не доказывают. Никаких документов, подтверждающих то, что Чудина была гермафродитом, общественности не представлено. Наверняка в архивах хранятся медицинские карты спортсменки, но доступ историков к ним будет открыт еще очень нескоро. А рассказы о том, что она всегда переодевалась и принимала душ отдельно от других спортсменок, увы, не вызывают большого доверия.

Александра Чудина.

История Чудиной — не единственная в легкой атлетике

Без обязательных медицинских тестов в принципе и нельзя утверждать, что у Чудиной были отклонения от нормы и что не стоило допускать ее до соревнований. А проверка пола у спортсменок впервые была проведена только на чемпионате Европы по легкой атлетике в 1966 году. Но это был простой осмотр, и такая процедура становилась унизительной для женщин. Многие выражали протест Международному олимпийскому комитету против такого.

Через два года во время летней Олимпиады 1968 года был введен тест на наличие телец Барра, которые могут быть обнаружены только в клетках с ХХ-хромосомами. Это анализ мазка ротовой полости. Затем данное исследование было заменено несколькими другими, но все они были направлены на изучение хромосом человека. В 1999 году их отменили, а проблема определения принадлежности человека к тому или иному полу игнорировалась.

Через 10 лет Международная ассоциация легкоатлетических федераций задалась вопросом о настоящей половой принадлежности бегуньи Кастер Семеня. Уже в 2019 году к тому времени двукратная олимпийская чемпионка по новым правилам вынуждена была искусственно снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях. Это было встречено негодованием со стороны Семени — такая процедура носит явно дискриминационный характер, которого не должно быть в спорте. Но Спортивный арбитражный суд постановил, что в данном случае дискриминация необходима для сохранения женской легкой атлетики.

Чудина же могла быть просто не такой, как все, — отличаться от общепринятой нормы. Только это не значит, что с ней что-то было не так именно в физиологическом плане, по крайней мере обвинять спортсменку бездоказательно не стоит. Чемпионка мира по стрельбе Елена Донская считает, что Александра, несмотря ни на что, была настоящей женщиной.

«В 40-е и 50-е годы, пока Чудина не стала известной на всю страну спортсменкой, перед каждым матчем соперницы, увидев ее, протестовали — отказывались «играть против мужика», — приводит слова Донской «Советский спорт». — Александру каждый раз вели на медосмотр, тщательно проверяли и потом... допускали к игре. Нетрудно представить, как унизительно это было для нее, но она никогда не злилась. Да, она была широкоплечей и мощной, но она была настоящей женщиной. Я утверждаю это, в том числе и как врач.

После завершения карьеры Чудина стала работать тренером в сообществе «Динамо», после — на административной работе. Проще говоря, некогда известная всем олимпийский призер оказалась простым вахтером на стадионе. Далее было несколько серьезных болезней: туберкулез, которым Александра заболела еще во время спортивных выступлений, гангрена, ампутация ноги и рак желудка. Жизнь чемпионки мира после успехов в волейболе и легкой атлетике оказалась совсем не такой яркой, как у большинства великих спортсменов.