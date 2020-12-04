Российскому марафонцу через интернет собрали 65 тысяч на пейсера. Нереальная история

Фантастика в российской легкой атлетике — «Елки» со Светлаковым отдыхают. Правда, концовка грустная.

В воскресенье на трассе для «Формулы-1» в Сочи пройдет чемпионат России по марафону. Место выбрано неслучайно — это один из самых быстрых треков. 42,195 м абсолютной равнины. Где, если не здесь, выполнять олимпийский норматив? А он очень серьезный — 2:11.30. Для нынешнего российского марафона эта миссия — на грани.

«Елки-2020». Помочь легкоатлету всем миром

Степан Киселев, действующий чемпион страны в этом виде программы, давно мечтает об Олимпиаде. Пару лет назад напросился в группу легендарного специалиста Ренато Кановы и отправился тренироваться к нему в лагерь — в Кению. Жил в жутких условиях, но прекрасно понимал, ради чего все это.

И вот он за две недели до чемпионата России решает узнать, будут ли на соревнованиях в Сочи пейсмейкеры. Для любого старта в мире, на котором организаторы хотят видеть высокие результаты, это обязательное условие. Без людей, которые часть дистанции ведут лидеров с определенным темпом, серьезные секунды показать практически невозможно.

«Нет» прозвучало для Киселева как приговор. Он понял, что заветные 2:11.30 никому не светят. Поделился грустными новостями в соцсетях. А дальше запустилась цепочка удивительных событий, которая привычна скорее для новогоднего сериала «Елки», чем для реальной жизни.

Нет, спонсоры не нашлись. Руководству ВФЛА тоже пока не до этого. Зато люди в комментариях начали предлагать Степану скинуться. ПРОСТЫЕ ЛЮБИТЕЛИ БЕГА! Отреагировала даже высотница Мария Ласицкене — она предложила свою помощь марафонцам. Удивительно, да?

Обалдевший от такого поворота Киселев спустя день выложил новый пост. В котором написал, что... отказывается от сбора денег. Потому что ему будет дико неудобно перед сотней людей, если после такого выполнить норматив у него не получится.

Дальше на аванс-сцену вышел Искандер Ядгаров — самый популярный бегун страны. Он тоже мечтал о топ-результате на предстоящем марафоне, но травма выбила его из тренировочного процесса. Тем не менее в свойственной себе манере тролля Ядгаров решил помочь.

— Во мне живут два Искандера: один эмоциональный, другой — рациональный, — написал он. — Первый желает, чтобы предстоящий чемпионат России по марафону отменили. Он не хочет, чтобы там были показаны высокие результаты без моего участия или, не дай бог, выполнен олимпийский норматив. Он заряжается неудачами моих соперников и очень негодует, когда у них что-то получается. Второй же старается мыслить прагматично и прекрасно понимает, что мой рост возможен только в здоровой конкуренции.

Я не люблю вас, «профики», но вы нужны мне. Именно благодаря вам я вышел на этот уровень и результатов, и медийности. Так что не вздумайте там расслабляться. Выделяю 20000 рублей на пейсера. Любой желающий тоже может внести свою копеечку по ссылке в профиле. В воскресенье вечером отправлю всю накопившуюся сумму Степану. После этого вы точно будете вправе спросить за результат.

Любитель Искандер не мог в очередной раз не уколоть профессионалов и не пожелать им неудачи. Но это обязательная часть программы. По факту же он пошел на очень сильный поступок. Лежа дома с грыжей и понимая, что заветный марафон пролетает мимо, парень взял и помог одному из своих главных конкурентов.

В других видах спорта вы часто такое встречали? Да и вообще по жизни?

Вскоре Ядгаров сообщил, что останавливает сборы. Потому что общая собранная сумма — уже 65 тысяч. Оказывается, в России есть легкоатлетическое братство? Оперативно нашлись и пейсеры, способные вести на нужный темп. Появились люди, которые взяли на себя организацию жилья. Ну все, беги, Степа, беги!

Вы точно должны посмотреть апрельский марафон

Все любители бега уже запасались попкорном на воскресенье, но у этой прекрасной истории оказалась неожиданная развязка. Сегодня утром тест Киселева на коронавирус дал положительный результат. И грустно, и не смешно. Сам спортсмен в шоке. Но что тут можно сделать?

Ядгаров уже поинтересовался у подписчиков, что теперь делать с деньгами. Ведь это — их сумма. И предложил вариант: отложить ее для пейсмейкеров на апрельский чемпионат России. Он тоже пройдет в Сочи, и это будет уже последний шанс выполнить норматив на Олимпиаду. Разумеется, сам Искандер тоже собирается принять участие в том старте.

Идею поддержали практически единогласно. И уже сейчас есть ощущение, что апрельский марафон побьет все российские рекорды по просмотрам. Потому что у такой невероятной для отечественного спорта истории просто обязан быть хэппи-энд.