World Athletics разрешила российской легкоатлетке Богдановой выступать за США

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) позволила россиянке Алсу Леннеман (ранее Богданова) выступать за США, сообщается на сайте организации.

Право представлять другую старану 29-летняя спортсмена получила 28 июня. В этом же месяце она стала восьмой на турнире в канадском Виндзоре в беге на 1500 м.

За Россию она последний раз выступала в 2019 году на Кубке губернатора в Новочебоксарске, после чего переехала жить в США.