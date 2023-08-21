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Сегодня, 11:51

World Athletics разрешила российской легкоатлетке Богдановой выступать за США

Виктория Кравченко
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) позволила россиянке Алсу Леннеман (ранее Богданова) выступать за США, сообщается на сайте организации.

Право представлять другую старану 29-летняя спортсмена получила 28 июня. В этом же месяце она стала восьмой на турнире в канадском Виндзоре в беге на 1500 м.

За Россию она последний раз выступала в 2019 году на Кубке губернатора в Новочебоксарске, после чего переехала жить в США.

17 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу объявил, что не верит в участие российских легкоатлетов в парижской Олимпиаде.

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