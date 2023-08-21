Победы Исинбаевой и Ласицкене не попали в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) представила список топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

Рейтинг был составлен на основе голосования болельщиков. В него не вошли российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Список возглавил ямайский легкоатлет Усэйн Болт. Фанаты признали его выступление на ЧМ-2019, где он установил два мировых рекорда в беге на 100 и 200 м, лучшим моментом в истории турнира.

Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), его до сих пор никто не побил. 41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.

30-летняя Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Также на ее счету «золото» Олимпийских игр в Токио.