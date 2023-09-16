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Сегодня, 14:28

World Athletics отменила нейтральный статус, которым обладала и информатор WADA Степанова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) закрыла программу авторизованных нейтральных спортсменов (ANA), первой участницей которой была информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова.

«Программа авторизованных нейтральных спортсменов была прекращена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена в качестве федерации-члена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Комиссия, которая принимала решения по заявкам ANA, прекратила свою работу», — приводит текст заявления World Athletics ТАСС.

Бегунья на 800 метров Степанова дебютировала на международных стартах в статусе нейтральной спортсменки в июле 2016 года на чемпионате Европы в Амстердаме, на котором получила дисквалификацию в предварительном забеге за нарушение правил прохождения дистанции. В отличие от большинства российских легкоатлетов Степановой и проживающей с 2013 года в США прыгунье в длину Дарье Клишиной не нужно было ежегодно подтверждать нейтральный статус.

Источник: https://tass.ru/sport/18766019
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