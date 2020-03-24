World Athletics отложит чемпионат мира-2021, если Олимпиаду-2020 в Токио перенесут на год

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) выступила с заявлением. Организация готова перенести чемпионат мира 2021 года, если Международный олимпийский комитет (МОК) отложит проведение Олимпиады-2020 в Токио (Япония) на год.

«World Athletics уже обсуждала с организационным комитетом чемпионата мира ситуацию, при которой Олимпиаду перенесут на год. Нас заверили, что готовы к такому развитию событий и проблем с проведением чемпионата в другие даты не возникнет», —отмечено в заявлении.

Чемпионат мира по легкой атлетике должен пройти с 6 по 15 августа 2021 года в США.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.