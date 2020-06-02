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Допинг

World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по оплате штрафа

09:30
Себастьян Коу. Фото DPA.
Себастьян Коу. Фото DPA.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается предоставлять Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в оплате штрафа. Об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

«Здесь все предельно ясно, — цитирует Коу ТАСС. — Это было решение совета, мы тогда отнеслись к этому очень серьезно, и санкции к ВФЛА не оспаривались. Санкции действительно были нужны. Так что оплата штрафа, которая должна поступить в июле, еще ожидается».

ВФЛА должна выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов до 1 июля. Он был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если штраф не будет оплачен, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8623599

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