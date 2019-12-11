ВФЛА утвердила отставку Борзаковского

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил отставку с поста вице-президента ВФЛА и члена президиума ВФЛА Юрия Борзаковского, сообщает официальный сайт организации.

Борзаковский 6 декабря подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА, который он занимал с декабря 2016 года. Ранее Российское антидопинговое агентство обнародовало список первоочередных антикризисных мер, направленных на восстановление ВФЛА. В числе предлагаемых мер — создание международной рабочей группы по восстановлению ВФЛА, отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России, сотрудников Центра спортивной подготовки сборных России и других лиц, действия которых могут быть признаны основанием для возникновения и развития допингового кризиса, а также наказанных за нарушение антидопинговых правил.

Должность главного тренера сборной России 38-летний Борзаковский сохранит.