ВФЛА обратится в Минспорт с просьбой восстановить аккредитацию

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратиться в министерство спорта РФ с просьбой восстановить государственную аккредитацию. Об этом сообщил глава ВФЛА Евгений Юрченко.

— Мы собираемся обратиться к руководству Минспорта с просьбой восстановить аккредитацию для продолжения полноценной работы, — цитирует «РИА Новости» Юрченко.

Минспорт РФ в конце января приостановил государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, и наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА сложил полномочия.

В пятницу Юрченко был избран президентом ВФЛА.