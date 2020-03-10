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Допинг

ВФЛА намерена в суде отстоять санкции в отношении тренеров Никитина и Головина

17:36
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Всероссийская федерация легкой атлетики намерена отстоять в суде справедливость лишения аккредитаций тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, сообщает ТАСС.

Никитин и Головин, представляющие Мордовию, подали в суд на ВФЛА. В октябре 2019 года они были лишены лицензий, так как их воспитанники в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Первые слушания исков пройдут в Хамовническом суде Москвы 1 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7939309

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