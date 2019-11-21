Валентин Балахничев: «Отстраненным нужно разбираться в CAS. Хотя он принял несправедливое решение по отношению ко мне»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал ситуацию с отстранением нынешнего главы организации Дмитрия Шляхтина. Он временно отстранен по обвинению во вмешательстве в дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

— Тут речь идет о фактах, которые я знаю, — цитирует «РИА Новости» Балахничева. — Следующий этап — нужно разбираться в CAS, чтобы понять, что сделано справедливо, а что — нет. Хотя CAS — эта организация, которая приняла несправедливое решение по отношению ко мне. Но другого ничего не остается. А подробнее комментировать этот факт я не могу из-за отсутствия данных, чтобы сделать правильный вывод. Это дело федерации.