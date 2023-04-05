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Сегодня, 11:06

В ВФЛА назвали противоречащим Олимпийской хартии решение World Athletics не допускать россиян до соревнований

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов назвал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допускать российских спортсменов до международных турниров противоречащим Олимпийской хартии.

29 марта в World Athletics заявили, что сохранят отстранение россиян от соревнований, несмотря на рекомендации МОК.

— 23 марта 2023 года World Athletics восстановил статус ВФЛА. Это результат большой работы совместно с Минспорта, — сказал на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту Иванов. — Мы удовлетворили и выполнили весь план мероприятий World Athletics, в первую очередь это касается антидопинговых мероприятий. Сегодня не только формально, но и фактически эти задачи нам удалось решить. Созданы комитеты по этике, дисциплинарный комитет и антидопинговый. В течение трех лет будет сохраняться мониторинг со стороны World Athletics. Решение о недопуске наших спортсменов на международные старты неокончательное, оно связано с СВО. Мы в своем письме не согласились с требованиями World Athletics, это противоречит олимпийской хартии.

23 марта в World Athletics восстановили членство ВФЛА в организации после отстранения, которое действовало с ноября 2015 года. В тот же день президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация создаст рабочую группу по вопросу допуска российских спортсменов до международных соревнований.

ВФЛА
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