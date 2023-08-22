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Сегодня, 13:53

В Госдуме РФ отреагировали на решение переименовать стадион в Дагестане после слов Исинбаевой: «Все встало на свои места»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о переименовании легкоатлетического стадиона в Дагестане, который был назван в честь олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Стадион в Дагестане получил свое историческое название. Народ и республика приняли решение переименовать эту арену, значит, им виднее. Думаю, что здесь нет ничего страшного и для самой Исинбаевой, которая давно живет за границей. Маловероятно, что она планирует побывать на стадионе в ближайшее время. И надо посчитать, сколько раз она там была. Когда Елена была звездой, выступала за Россию и поддерживала ее, это одна ситуация. А сейчас заслуженная и известная спортсменка практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если бы стадион продолжал носить ее имя. Трагедии никакой нет, все встало на свои места», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее переименовать стадион в центре Махачкалы предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор никто не побил.

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